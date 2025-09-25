G4Media.ro
Președintele Nicușor Dan, despre cardinalul Lucian Mureșan: Prin curajul său în vremuri…

nicusor dan in incurcatura
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan, despre cardinalul Lucian Mureșan: Prin curajul său în vremuri de prigoană și prin implicarea sa în reconstruirea instituțională și spirituală a Bisericii, a devenit o figură emblematică pentru renașterea Bisericii Greco-Catolice din România

Articole25 Sep • 239 vizualizări 0 comentarii

Președintele Nicușor Dan a transmis, joi, un mesaj de condoleanțe la moartea cardinalului Lucian Mureșan, în care subliniază că, prin curajul său în vremuri de prigoană și prin implicarea sa în reconstruirea instituțională și spirituală a Bisericii, acesta a devenit o figură emblematică pentru renașterea Bisericii Greco-Catolice din România.

Mesajul președintelui Nicușor Dan:

Am aflat cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. În Blajul îndoliat, în aceste momente deosebit de triste pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, doresc să transmit condoleanțe tuturor credincioșilor aflați sub păstorirea Preafericirii Sale.

Amintirea celui care a fost Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungați, cu înțelepciune, echilibru și cu o deschidere generoasă față de dialogul dintre confesiuni și religii, dintre Biserică și societate. Fidel față de învățătura și tradițiile Bisericii creștine, dar totodată atent la provocările timpului contemporan, animat de o imensă compasiune față de semenii pe care i-a călăuzit pe drumul credinței și cărora le-a rămas aproape în suferințe și în strădania de-a aprofunda misterul vieții creștine, Cardinalul Lucian Mureșan a întregit pleiada celor care au slujit credința și conștiința neamului românesc. Prin curajul său în vremuri de prigoană și prin implicarea sa în reconstruirea instituțională și spirituală a Bisericii, a devenit o figură emblematică pentru renașterea Bisericii Greco-Catolice din România.

Preafericirea Sa Lucian Mureșan a păstrat vie în memoria românilor rolul esențial pe care Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, l-a avut în afirmarea identității noastre naționale și în înfăptuirea Marii Uniri de la 1918. Să nu uităm marea încercare a istoriei atunci când, în 1948, Biserica a fost supusă persecuțiilor politice, arestărilor, umilințelor clericilor și credincioșilor și desființării de către regimul comunist.

Odată cu redobândirea legitimității Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în decembrie 1989, Cardinalul Lucian Mureșan și-a dedicat toate eforturile pentru întărirea dialogului religios, pentru încurajarea cooperării dintre Biserică și instituțiile Statului român și pentru a ajuta societatea românească să-și vindece rănile trecutului, să-și urmeze calea libertății și a maturității democratice în Europa.

Îmi exprim speranța ca această încercare grea a plecării dintre noi a Preafericitului Părinte Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Cardinal al Bisericii Catolice, va fi un prilej de reflecție la rolul constructiv și reconciliator al Bisericii și al valorilor creștine în societate.

Dumnezeu să-l odihnească pe Preafericitul Părinte Lucian Mureșan și să-i așeze moștenirea spirituală la loc de cinste în rândul ierarhilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică și în conștiința poporului român!

