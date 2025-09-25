După boxeri şi atlete, şi schioarele vor trebui să treacă teste de feminitate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Federaţia Internaţională de Schi a aprobat introducerea testelor de feminitate pentru schioare. FIS intenţionează să limiteze participarea sportivelor transgender în probele feminine, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Reuniţi miercuri la sediul FIS din Zurich, liderii organizaţiei au fost de acord cu această decizie, menţionând că doresc să se „bazeze pe ştiinţă şi pe fapte biologice”.

„După o perioadă de ample consultări cu experţi de renume în domeniu, FIS a prezentat Consiliului o politică de eligibilitate ştiinţifică pentru competiţiile masculine şi feminine. Cerinţele de eligibilitate definite în această politică se bazează pe prezenţa sau absenţa genei SRY, gena determinantă a sexului prezentă pe cromozomul Y uman. În principiu, doar concurentele SRY-negative pot participa la competiţiile feminine”, a confirmat FIS într-un comunicat publicat pe site-ul său oficial.

Această decizie permite, de asemenea, organismului, condus de suedezul Johan Eliasch, să evite potenţiale complicaţii şi controverse la începutul anului 2026, când Jocurile Olimpice de iarnă vor avea loc între 6 şi 22 februarie la Milano şi Cortina d’Ampezzo.

„Această politică este piatra de temelie a angajamentului nostru de a proteja sportul feminin”, a explicat Eliasch după anunţul introducerii testării de gen pentru Cupa Mondială de Schi Alpin. „Şi suntem convinşi că există o singură modalitate corectă şi transparentă de a realiza acest lucru: bazată pe ştiinţă şi fapte biologice.”

Anunţul Federaţiei Internaţionale de Schi vine cu doar o lună înainte de începerea sezonului 2025-2026, care se va întâmpla în weekendul 25-26 octombrie, la Sölden, Austria.