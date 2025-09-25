Creşterea economiei SUA în trimestrul doi a fost mai accentuată decât s-a estimat iniţial / Ce legătură are creșterea cu Inteligența Artificială

Ritmul de creştere a economiei SUA a fost mai rapid decât s-a crezut anterior, în trimestrul doi din 2025, pe fondul redresării cheltuielilor de consum, dar de atunci impulsul pare să fi încetinit, transmit Reuters şi AP, transmite Agerpres.

Departamentul american al Comerţului a publicat joi datele revizuite care arată că Produsul Intern Brut al SUA a crescut în ritm anual cu 3,8% în trimestrul doi din 2025, după ce iniţial anunţase un avans de 3,3%, în linie cu previziunile analiştilor. Economia SUA s-a contractat în ritm anual cu 0,6% în perioada ianuarie-martie 2025, primul declin din ultimii trei ani, războaiele comerciale ale preşedintelui Donald Trump perturbând afacerile.

Creşterea din perioada aprilie-iunie 2025 a fost sprijinită de majorarea investiţiilor companiilor pe segmentul „Proprietăţii Intelectuale”, în special inteligenţa artificială (AI). După creşterea semnificativă a importurilor în primul trimestru, companiile anticipând taxele vamale ale administraţiei Trump, în perioada aprilie-iunie 2025 importurile au scăzut cu 29,3%.

Analiştii se aşteaptă la o creştere redusă în semestrul doi din 2025, din cauza incertitudinilor provocate de politica comercială, care ar putea limita creşterea economiei la aproximativ 1,5% pe ansamblul acestui an.

Luna aceasta, Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis reducerea dobânzii de referinţă cu 0,25%, la un interval cuprins între 4% şi 4,25%, în linie cu estimările.

Este prima scădere a dobânzii din acest an, iar oficialii Fed au indicat că în continuare vor fi reduse costurile de împrumut, pe fondul temerilor privind situaţia de pe piaţa muncii.

Oficialii se aşteaptă ca rata inflaţiei să ajungă la 3% la finalul anului, mult peste ţinta Fed de 2%, în timp ce rata şomajului ar urma să se situeze la 4,5%, ambele previziuni fiind nemodificate faţă de cele publicate în iunie. Economia SUA ar urma să crească anul acesta cu 1,6%, faţă de un avans de 1,4% previzionat anterior.