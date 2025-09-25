MAE avertizează asupra conţinutului fals de pe social media ce atribuie ministrului Oana Ţoiu afirmaţii despre Republica Moldova

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) denunţă apariţia în social media a unui material fals atribuit postului Euronews, care face referire la pretinse declaraţii ale ministrului Afacerilor Externe, şi anunţă că a raportat incidentul instituţiei UE care gestionează situaţia.

MAE transmite că „respinge categoric acest conţinut care atribuie fals ministrului român al Afacerilor Externe afirmaţii legate de Republica Moldova”.

„Acest conţinut este prezentat într-un videoclip publicat şi distribuit larg pe platformele de social media. Materialul prezintă caracteristici de conţinut şi este prezent pe reţele de conturi utilizate deja în campanii de manipulare şi interferenţă informaţională străină denunţate de România şi state partenere din UE şi NATO. Postarea virală foloseşte tehnici, tactici şi proceduri cunoscute şi atribuite unor actori statali pentru a asigura amplificarea artificială pe reţelele sociale a conţinutului fals pentru influenţarea opiniei publice. Materialul include elemente care vizează spaţiul informaţional al Romaniei, partenerilor şi aliaţilor săi”, precizează joi ministerul, într-un comunicat, transmite Agerpres.

Potrivit MAE, în contextul apropiatelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, „astfel de materiale reprezintă un element standard din arsenalul clasic de acţiuni hibride desfăşurate în spaţiul informaţional cu scopul de a crea tensiuni ideologice şi de a susţine narativele de propagandă statală”.

MAE concluzionează că astfel de campanii reprezintă „un atac sistematic şi grav la adresa libertăţii de expresie şi informare.

Ministerul Afacerilor Externe a raportat conţinutul fals platformelor de social media, precum şi autorităţilor române competente, se mai spune în comunicat.

Totodată, MAE afirmă că a transmis în Reţeaua de Alertă Rapidă (RAS) a UE informaţii despre acest conţinut fals.

Amintim că în prag de alegeri parlamentare, pe X și TikTok au fost publicate zeci de clipuri în care Republica Moldova este transformată într-un exportator major de arme ilegale pentru crima organizată din Germania, o țară care susține pedofilia sau care va da peste cap economia Uniunii Europene. Clipurile false, unele generate cu AI, au fost produse în cadrul operațiunii Matrioshka, care a fost atribuită în rapoarte oficiale Federației Ruse. Un grup de experți a analizat pentru Context.ro și *FACT datele și a explicat cum funcționează operațiunea.

23 septembrie 2025, cinci zile până la alegerile cruciale din Republica Moldova. “Charlie Kirk a spus că Maia Sandu va fi responsabilă de dispariția Republicii Moldova”, titrează în engleză un video postat de un cont anonim pe Twitter. Același video spune că activistul american ucis recent a spus că nu are nimic împotrivă ca femeile să dețină poziții politice importante, dar că nu își amintește de vreun exemplu de succes. Citește mai mult AICI