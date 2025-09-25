G4Media.ro
Investigație Context.ro: Operațiunea Matrioshka din Moldova. Falsuri video cu Charlie Kirk vs. Maia Sandu și ministra de Externe Oana Țoiu, care acuză Chișinăul că încurajează pedofilia

Turismul sexual cu minori din Republica Moldova a crescut de 10 ori, este citatul atribuit ministrului român de Externe, Oana Țoiu, într-un clip postat pe TikTok și care, în mod clar, este un fals. “Numărul imigranților care vând droguri care provin din Moldova a crescut la 40%”, spune alt clip înșelător. Câteva zeci de astfel de videoclipuri au fost produse în cadrul operațiunii Matrioshka, care este atribuită Federației Ruse, se arată într-o investigație semnată de jurnalistul Attila Biro publicată de Context.ro

În prag de alegeri parlamentare, pe X și TikTok au fost publicate zeci de clipuri în care Republica Moldova este transformată într-un exportator major de arme ilegale pentru crima organizată din Germania, o țară care susține pedofilia sau care va da peste cap economia Uniunii Europene. Clipurile false, unele generate cu AI, au fost produse în cadrul operațiunii Matrioshka, care a fost atribuită în rapoarte oficiale Federației Ruse. Un grup de experți a analizat pentru Context.ro și *FACT datele și a explicat cum funcționează operațiunea.

23 septembrie 2025, cinci zile până la alegerile cruciale din Republica Moldova. “Charlie Kirk a spus că Maia Sandu va fi responsabilă de dispariția Republicii Moldova”, titrează în engleză un video postat de un cont anonim pe Twitter. Același video spune că activistul american ucis recent a spus că nu are nimic împotrivă ca femeile să dețină poziții politice importante, dar că nu își amintește de vreun exemplu de succes.

“Luați exemplul președintei Moldovei, Maia Sandu, care are doar două opțiuni: să fie absorbită de România sau să dispară, dacă Mertz o convinge să participe în războiul împotriva Rusiei”, apare într-un text care îi este atribuit lui Kirk.

În aceeași postare, spune că soldații din Moldova luptă de partea Ucrainei în război și că, pentru ei, procedurile pentru alegeri au fost simplificate și pot să voteze prin telefon. Videoul a strâns zeci de mii de vizualizări.

La fel ca el, alte 105 postări de pe X au împins conținut dăunător. De data asta, ținta nu a fost publicul din Republica Moldova, ci cetățenii altor țări europene. Economia Uniunii Europene va avea de suferit din cauza Moldovei, drogurile care inundă UE sunt aduse de cetățenii din Moldova, armele de pe piața neagră provin tot din Moldova – sunt câteva dintre narațiunile care au fost împinse de rețeaua Matryoshka.

Ce este operațiunea „Matryoshka” și probele care duc spre Kremlin

Documentată pentru Context.ro și FACT de către antibot4navalny, un grup de activiști digitali specializați în vânătoare de boți, operațiunea “Matryoshka” este la a patra ediție în ultimii doi ani. Antibot4navalny a documentat “Matryoshka” încă din ianuarie 2024.

Citește integral pe Context.ro

