Reglementarea AI grăbește venirea Antihristului, susține Peter Thiel / Fondatorul Palantir crede că Antihristul ar putea ajunge la putere exploatând frica legată de o catastrofă globală provocată de AI pentru a impune un stat totalitar mondial

Unul dintre cei mai puternici lideri din domeniul tehnologiei la nivel mondial ar fi avertizat că reglementarea inteligenței artificiale riscă să grăbească venirea Antihristului, scrie The Times.

Peter Thiel, miliardarul conservator care a cofondat Palantir, grupul de analiză a datelor, și PayPal, operatorul de plăți, ar fi făcut aceste declarații în cadrul unei conferințe susținute săptămâna aceasta în San Francisco.

Thiel, fost donator al lui Donald Trump și mentor al vicepreședintelui JD Vance, a afirmat că a teme sau a reglementa tehnologii promițătoare și a progresul științific, inclusiv în domeniul AI, riscă să atragă diavolul, potrivit Wall Street Journal, care a citat persoane care au participat la eveniment.

Palantir a declarat săptămâna trecută că va investi până la 1,5 miliarde de lire sterline în Marea Britanie, creând până la 350 de locuri de muncă, ca parte a unui pachet de anunțuri din partea companiilor de tehnologie din SUA, care a coincis cu vizita de stat a lui Trump.

Ministerul britanic al Apărării ar urma să cheltuiască până la 750 de milioane de lire sterline pentru tehnologia de IA a Palantir, care ar putea ajuta la identificarea țintelor pe câmpul de luptă în orice război viitor.

Acordul a stârnit îngrijorări că ar putea fi în detrimentul companiilor și locurilor de muncă britanice.

The Times a relatat anterior despre convingerile creștine devotate ale lui Thiel și amestecul acestora cu interesele sale de afaceri, precum și despre faptul că el se numără printre mai multe personalități din Silicon Valley care au vorbit mai deschis despre credința lor.

Thiel, un investitor în companii de tehnologie din domeniul apărării și dezvoltării armelor, se află în mijlocul unei serii de prelegeri cu bilete epuizate despre Anticristul biblic.

Discuțiile au fost organizate de un colectiv cunoscut sub numele de Acts 17 Collective — „Acts” însemnând „Recunoașterea lui Hristos în tehnologie și societate”. Grupul non-profit a fost fondat anul trecut de Michelle Stephens, director executiv al unui start-up din domeniul sănătății și soția lui Trae Stephens, partener la Founders Fund, o firmă de capital de risc a lui Thiel. Stephens este, de asemenea, cofondator al Anduril Industries, care produce și comercializează sisteme de arme autonome.

Discuțiile au fost promovate ca fiind „neoficiale”, dar un invitat la prima dintre cele patru discuții a publicat notițele primei prelegeri pe site-ul său personal.

Postarea sa, care a fost ulterior ștearsă, a fost preluată de San Francisco Standard și, potrivit unor surse, Thiel ar fi susținut că, deoarece suntem din ce în ce mai preocupați de amenințările existențiale, a sosit momentul ca Anticristul să ajungă la putere, promițând pace și siguranță prin strangularea progresului tehnologic cu reglementări.

Michelle Stephens i-ar fi spus lui Kshitij Kulkarni, directorul executiv al companiei de software care a publicat postarea: „Ai încălcat politica clară de confidențialitate pe care am implementat-o și reiterat-o de multe ori. Biletul tău este revocat fără rambursare.”

Thiel a avertizat anterior împotriva apariției unei persoane sau a unui sistem care ar putea exploata temerile legate de o catastrofă globală provocată de IA pentru a impune un „stat totalitar mondial” care subminează libertatea umană.

El a sugerat anterior că Greta Thunberg ar putea fi Anticristul, dar se pare că numele ei nu a fost menționat în discuțiile de până acum.

Sir Ben Wallace, fostul secretar al apărării, a declarat luna aceasta pentru Times Radio că Lord Mandelson, înainte de a fi demis din funcția de ambasador în SUA, a fost „proactiv” în a suna la numărul 10 și a le spune să „se asigure că cumpărăm echipamente americane pentru a încerca să-l potolim pe Trump”.

Un raport al Francescăi Albanese, raportor special pentru teritoriile palestiniene ocupate, adresat Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, a criticat activitatea unor corporații, printre care Palantir, cu Israelul și Forțele de Apărare Israeliene. Bloomberg a raportat anterior că IDF a folosit software-ul Palantir pentru a lovi ținte în Gaza.

Palantir a declarat că activitatea sa „în Israel este anterioară atacului terorist și este în conformitate cu sprijinul nostru global acordat aliaților SUA și democrațiilor liberale”.

Compania a ripostat la ceea ce a numit afirmații „nefondate” potrivit cărora ar fi dezvoltatorul software-ului de țintire asistat de IA folosit de IDF în Gaza sau că ar fi implicată în baza de date „Lavender” utilizată de IDF pentru referințe încrucișate.

Thiel a numit compania după bilele de cristal folosite ca „pietre vizionare” în Stăpânul inelelor.

Louis Mosley, nepotul lui Oswald Mosley și vărul regretatului șef al Formulei 1, Max Mosley, este șeful biroului Palantir din Londra.

Unele zvonuri afirmă că tehnologia sa a fost utilizată pentru a ajuta la localizarea lui Osama bin Laden, care a fost împușcat mortal de forțele speciale americane în ascunzătoarea sa din Pakistan în 2011.