În 2019, un mic grup de donatori de dreapta a închiriat un complex turistic în afara orașului Rockbridge, Ohio, cu o populație de 100 de locuitori, pentru a organiza un summit cu scopul de a asigura viitorul mișcării MAGA. Obiectivul lor era să transforme un candidat singular – președintele Donald Trump – într-o coaliție politică durabilă, cu o rețea de alegători, donatori și candidați care să consolideze o transformare radicală a Partidului Republican, scrie The Washington Post.

Convocată de miliardarul din Silicon Valley Peter Thiel și JD Vance, pe atunci investitor care scrisese o carte de memorii best-seller, întâlnirea a inclus-o pe moștenitoarea fondului speculativ Rebekah Mercer, pe prezentatorul de atunci al Fox News Tucker Carlson și pe economistul Oren Cass, potrivit a două persoane familiarizate cu întâlnirea. Sursele au vorbit sub condiția anonimatului pentru a descrie întâlnirea privată, ale cărei detalii nu au fost raportate anterior.

Dar persoana din încăpere care urma să consolideze ambițiile grupului era cineva cu un profil decisiv mai discret: un antreprenor din domeniul asigurărilor din Arizona și o figură conservatoare din mass-media, pe nume Chris Buskirk.

Astăzi, Buskirk conduce Rockbridge Network, o organizație secretă născută din întâlnirea de weekend, care s-a impus ca una dintre cele mai influente forțe din politica Partidului Republican. Strategii politici atribuie rețelei strânse de oameni de afaceri și donatori meritul de a fi contribuit la realegerea președintelui anul trecut și de a fi propulsat unul dintre oamenii săi – Vance – în funcția de vicepreședinte.

Cu finanțare semnificativă din partea liderilor din domeniul tehnologiei, Rockbridge își propune să se asigure că MAGA îi supraviețuiește lui Trump. Grupul nu are un site web sau o entitate publică, dar a adunat sociologi, analiști de date, agenți de publicitate online și chiar o divizie de filme documentare. Se pregătește să-și folosească arsenalul în alegerile intermediare din 2026 și în cursa prezidențială din 2028, în care mulți membri Rockbridge speră că Vance va fi candidatul. Grupul a creat o bază de date cu profiluri detaliate ale potențialilor alegători prin intermediul unor membri apolitici, inclusiv grupuri de activități în aer liber și biserici, potrivit unei persoane familiarizate direct cu organizația.

Legăturile lui Buskirk cu cercul lui Trump depășesc Rockbridge. 1789 Capital, firma de capital de risc pe care a cofondat-o împreună cu investitorul Omeed Malik, se concentrează pe ceea ce partenerii numesc „capitalism patriotic” și îl are acum pe Donald Trump Jr. ca partener. Cei doi – împreună cu oficiali ai administrației și prieteni – au lansat recent Executive Branch, un club cu cotizație de 500.000 de dolari pe membru, destinat liderilor de afaceri care îl susțin pe Trump, pentru a socializa în Washington D.C.

Potrivit lui Buskirk, aceste organizații au o ambiție colectivă, și anume aceea de a oferi oamenilor de afaceri pe care îi consideră vitali pentru viitorul țării un rol în modelarea guvernului și a puterii politice durabile.

Eforturile lor se bazează pe o teorie controversată a progresului social: că un grup select de elite sunt exact persoanele potrivite pentru a duce țara înainte, o poziție pe care Buskirk susține că nu este în contradicție cu populismul MAGA. Punerea liderilor din industrie în poziții de putere este o caracteristică a președinției lui Trump – de la secretarul comerțului Howard Lutnick la titanul tehnologic Elon Musk – iar Buskirk spune că mișcarea MAGA a energizat o nouă generație de administratori ai țării.

Diversele sale proiecte reflectă ceea ce unii din dreapta numesc „aristopopulism” și vizează construirea unei punți între capitaliștii bogați și oamenii din clasa muncitoare pe care intenționează să îi reprezinte, potrivit interviurilor cu Buskirk și alte nouă persoane din cercul său apropiat, reindustrializând în mod profitabil țara și legând interesele lor de cele ale bazei lor electorale.

„În fiecare societate există fie o elită extractivă – o oligarhie – fie o elită productivă – o aristocrație”, a declarat el într-un interviu acordat în biroul său din Scottsdale, Arizona.

Multe perioade inovatoare din istorie au fost impulsionate de o astfel de aristocrație, susține Buskirk, un punct de vedere pe care îl expune în cartea sa din 2023, „America and the Art of the Possible” (America și arta posibilului). „În sensul clasic grecesc”, termenul nu este peiorativ, spune el, ci „o elită adecvată care are grijă de țară și o guvernează bine, astfel încât toată lumea să prospere”.

Buskirk a abordat piața politică ca un om de afaceri, identificând o lacună și luând măsuri deliberate pentru a o acoperi. Dreapta avea ceea ce el numește o „problemă de coordonare” – alegători care l-au ales în mod neașteptat pe Trump și un grup în formare de oameni bogați care au devenit alienați de stânga progresistă. Dar părțile nu aveau infrastructura necesară pentru organizare.

Buskirk folosește o singură frază pentru a-și descrie eforturile: „Creier + bani + bază”.

Alții descriu impactul său într-un mod mai puternic. Deși oamenii încă văd sprijinul acordat lui Trump ca „un cult al personalității”, a spus Cass, economistul șef al grupului de reflecție conservator American Compass, un ecosistem puternic susține acum mișcarea MAGA.

„Chris este organizatorul acelui ecosistem”, a adăugat el.

El a refuzat să comenteze evenimentul de fondare al Rockbridge. Thiel a refuzat să comenteze. Mercer nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Relativ necunoscut în afara cercului său restrâns de lideri de afaceri și tactici, Buskirk este o figură neobișnuită care a preluat un rol dominat odată de frații Koch, megadonatorii republicani cu buzunare adânci care s-au opus multor politici comerciale ale lui Trump. El nu este un agitator MAGA care lansează meme; prietenii îl descriu pe Buskirk ca un tactician tenace, extrem de perspicace. El a fost „primul care a recunoscut” că vor exista mii de oameni înstăriți care „nu se mai simțeau acasă în Partidul Democrat”, a spus Omeed Malik, partenerul lui Buskirk și cofondator al 1789 Capital.

Vance a declarat pentru The Post că Buskirk este un „gânditor original” care a văzut, „înaintea aproape oricui”, cum „combinația potrivită de idei, organizare și finanțare poate asigura succesul politic durabil al Partidului Republican”.

În afara politicii electorale, proiectele lui Buskirk vizează introducerea capitalismului neîngrădit în viața americană. 1789 Capital, spune el, servește ca teren de testare pentru ideea că inovația autohtonă poate revigora baza industrială a Americii, ceea ce partenerii firmei prezintă pe site-ul lor web ca „următorul capitol al excepționalismului american”. Firma, care a investit în aproximativ 30 de companii, a finanțat start-up-uri legate de politica „anti-woke” și de agenda economică a administrației Trump, inclusiv companii care extrag minerale rare, construiesc fabrici de IA pentru război sau imprimă combustibil pentru rachete în 3D.

Pe măsură ce rețeaua lui Buskirk s-a împletit cu administrația Trump, grupul a format un circuit de partid pentru noua clasă de brokeri de putere din Washington. Conferința semestrială a Rockbridge, care a avut loc în aprilie la Ritz-Carlton din Key Biscayne, Florida, și care a inclus sesiuni de respirație și yoga pe tema „Make America Healthy Again” (Să facem America din nou sănătoasă), i-a avut ca invitați pe secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, directorul Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, și trimisul special pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff. Prietenul lui Buskirk, secretarul Sănătății și Serviciilor Sociale Robert F. Kennedy Jr., a participat la deschiderea Executive Branch în iunie, care servește vinuri și sushi de lux.

Cei din rețeaua lui Buskirk consideră că influența lor crescândă este dovada că guvernul lucrează în sfârșit pentru a încuraja, mai degrabă decât pentru a pedepsi inovatorii societății — eliberând un motor economic reprimat care, spun ei, a fost suprimat în timpul administrației Biden.

Cu toate acestea, în entități precum Rockbridge și 1789, unii critici văd ceva mai periculos – ascensiunea unui grup de oligarhi americani nealeși care subminează promisiunile lui Trump de a aduce beneficii oamenilor muncii. De la preluarea mandatului, administrația Trump a lansat o serie de noi politici care avantajează antreprenorii din domeniul tehnologiei, inclusiv eliminarea controalelor asupra exporturilor de tehnologie AI și semnarea de ordine executive și legi care promovează criptomonedele. „Singura și principala preocupare a președintelui Trump este restabilirea prosperității pentru americanii din clasa muncitoare care l-au reales cu o majoritate covârșitoare la Casa Albă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai, într-un comunicat.

De când Trump Jr. s-a alăturat 1789 ca partener în noiembrie anul trecut, firma a strâns sute de milioane de dolari și are acum peste 1 miliard de dolari în active, potrivit a două persoane familiarizate cu firma. În această vară, guvernul a renunțat la două anchete federale din era Biden asupra Polymarket, o start-up de pariuri bazată pe blockchain în care 1789 a investit și unde Trump Jr. face acum parte din consiliul consultativ.

„În general, ceea ce este bun pentru afaceri este bun pentru America, dar nu cred că persoanele din jurul președintelui sunt reprezentative pentru mediul de afaceri american”, a declarat Michael Strain, directorul studiilor de politică economică la American Enterprise Institute, un institut de dreapta care a primit finanțare din partea rețelei filantropice a fraților Koch. „Rolul guvernului este de a promova prosperitatea națiunii, nu prosperitatea persoanelor bogate, a fondatorilor și a directorilor executivi.”

Pentru Buskirk, aceste critici nu sunt pertinente. El spune că este hotărât să aducă la Washington oamenii de afaceri care l-au readus pe Trump la Casa Albă, chiar dacă nu îi place prea mult orașul. El descrie politica ca fiind „venală” și think tank-urile din Washington ca fiind „un clișeu la pătrat”, spunând că cultura trebuie reconstruită de la zero.

„Deci nu este un loc atractiv în care să-ți petreci timpul, dar este și foarte necesar”, a spus el. „Autoguvernarea înseamnă că trebuie să te implici în ceva ce nu vrei să faci.”

„O problemă de coordonare”

Dacă îl întrebi pe Buskirk unde se află într-o anumită zi, acest tată de 56 de ani, cu patru copii, ar putea numi șapte orașe diferite. Își împarte timpul între biroul familiei din Scottsdale, Palm Beach, Florida, unde se află sediul central al 1789 Capital, Dallas, San Francisco, Austin și, cu reticență, Washington D.C. Spune că este la telefon de la momentul în care se trezește până la ora de culcare, făcând întotdeauna timp pentru Vance când programul vicepreședintelui îi permite.

Dar Buskirk și-a petrecut aproape întreaga copilărie în Arizona. Deși s-a născut într-o bază militară din Germania, unde tatăl său era staționat în armată în timpul Războiului Rece, a crescut în Scottsdale. Își petrecea weekendurile lucrând la compania familiei, care asigura case și mici întreprinderi din tot statul. Familia era „patriotică la cel mai înalt nivel”, își amintește Buskirk, și erau abonați fideli ai revistei conservatoare National Review.

Ca tânăr adult, Buskirk a urmat un masterat în teoria politică și a făcut stagiu la Claremont Institute, un think tank de dreapta inspirat de filosoful politic Leo Strauss.

Dar a renunțat atât la think tank, cât și la masterat, considerând mediul academic prea nepractic. S-a întors acasă, în Scottsdale, pentru a înființa o firmă de asigurări, ocupându-se de subscrierea de polițe pentru furnizorii de ambulanțe și alte întreprinderi neconvenționale. În următoarele două decenii, a construit și vândut alte patru companii din domeniul asigurărilor.

Familia lui se îndepărtase de politică. Familia Buskirk a anulat abonamentele la National Review la mijlocul anilor 2000, dezgustată de establishmentul republican care, în opinia lor, dusese țara pe o cale greșită. Războiul din Irak devenise „o perdea de fum”, spunea Buskirk, care distrăgea atenția de la problemele economice grave care apăreau sub ochii lui.

În timpul unei vizite la familia apropiată din Michigan, el a văzut cum „fabricile erau literalmente împachetate, încărcate în containere de 40 de picioare și trimise în China” după ce țara a aderat la Organizația Mondială a Comerțului în 2001, a spus el. Americanii, a spus el, mergeau să lucreze în slujbe cu salarii mici: 8 dolari pe oră la McDonald’s față de 25 de dolari la fabrica Ford. Apoi au venit imigranții ilegali și au luat și ei aceste locuri de muncă, a spus el.

El le-a spus prietenilor săi că visul american, „că nu trebuie să faci nimic extraordinar pentru a duce o viață demnă”, devenea din ce în ce mai greu de realizat, dar se simțea neputincios. „Eram doar un tip oarecare din Arizona”, își amintește el. „Ce puteam să fac?”

Când președintele Barack Obama a intrat în scenă la sfârșitul anilor 2000, Buskirk a observat cum acesta a electrizat cultura. În contrast, el simțea că Partidul Republican și instituțiile sale se aflau într-o stare de stagnare.

În acei ani, Buskirk vânduse ultima dintre afacerile cu asigurări pe care le construise împreună cu tatăl său. Când Trump a coborât pe scara rulantă aurie a Trump Tower pentru a-și anunța candidatura la președinție în 2015, Buskirk avea mai mult timp liber.

Antreprenorul din Arizona era inițial sceptic față de prezentatorul de reality show-uri din New York, despre care se temea că vede președinția ca pe o manevră publicitară. Dar când a vizionat interviuri vechi cu Trump, a auzit o insistență asupra faptului că liderii americani nu pun americanii pe primul loc.

„Mi-am spus: de fapt, el spune același lucru de 40 de ani!”, își amintește Buskirk. „Atunci mi-am dat seama că este sincer. Iar cei care spun că nu este serios mint.”

În iulie 2016, Buskirk a fondat o revistă online, American Greatness, care sublinia nevoia „de necontestat” de o nouă articulare a conservatorismului. Revista a primit finanțare de la Thiel, care șocase liberalul Silicon Valley cu donația sa de un milion de dolari către Trump și care fusese recent prezentat lui Buskirk de un prieten. „Solul mișcării conservatoare este epuizat”, au scris editorii într-un manifest de deschidere. „Are nevoie de fertilizare, reînsămânțare și cultivare diligentă pentru a putea prospera din nou.”

Thiel l-a pus pe Buskirk în legătură cu protejatul său, autorul „Hillbilly Elegy”, Vance. Vance și Buskirk au devenit repede prieteni.

Bărbații au petrecut un an și jumătate „doar făcând pe tocilarii”, fără un scop anume, își amintește Buskirk, doar cu sentimentul că „ar trebui să creăm ceva”.

În 2019, Vance și Thiel au convocat aproximativ douăsprezece persoane la un han din zona rurală a statului Ohio, situat chiar în afara micului oraș care avea să devină numele organizației. Unii participanți erau ferm pro-Trump, precum Buskirk. Alții aveau îndoieli. Dar toți simțeau că orice succes înregistrat în timpul mandatului lui Trump ar putea deveni ușor o întâmplare dacă un democrat ar prelua din nou Casa Albă, a spus Blake Masters, un investitor care l-a cunoscut pe Buskirk în acel weekend.

„Am petrecut atât de mult timp deplângând eficiența stângii”, adaugă Masters. „Aveau un program destul de groaznic… dar sunt foarte eficienți în organizare. … Dreapta se afla într-o perioadă de stagnare de mult timp, iar instituțiile sale începuseră să se deterioreze.”

Unora dintre cei prezenți le-a devenit clar că MAGA avea o problemă de rețea. În timp ce donatorii de dreapta, precum familia Koch, petrecuseră ani de zile construindu-și organizațiile, oamenii bogați care îl susțineau pe Trump și constelația emergentă de puncte de vedere de dreapta pe care acesta le reprezenta „nu se cunoșteau între ei”, a spus Buskirk. Și oamenii care au votat pentru Trump – inclusiv o cohortă din clasa muncitoare – nu erau nici ei organizați.

„Nu există coordonare. Nu există management. Nu există planificare. Totul s-a întâmplat pur și simplu”, își amintește el. „Ce-ar fi dacă am spune: «Bine, uite, acestea sunt două probleme care, dacă ar fi rezolvate, ar face ca totul să funcționeze mai bine și să fie mai eficient. Să ne apucăm să le rezolvăm».”

Crearea unei mișcări

Buskirk s-a întors de la summit plin de energie și a început să studieze organizarea politică. A pornit de la principiile de bază, citind „Roots to Power”, un manual influent de organizare de stânga din anii ’80.

Împreună cu Vance, a început să creeze studii de caz ale organizațiilor politice de stânga și de dreapta, documentând eșecurile și succesele acestora. Asociația Națională a Armelor de Foc (NRA) s-a remarcat. Buskirk și partenerii săi au concluzionat că NRA a avut un mare succes în organizarea unuia dintre cele două grupuri de alegători: susținătorii celui de-al doilea amendament. Dar celălalt grup de alegători, iubitorii de vânătoare, nu era la fel de bine organizat și era puțin probabil să se înregistreze pentru a vota.

Însă iubitorii de natură, o coaliție democrată din anii ’60, se suprapuneau în mare măsură cu grupul demografic care a votat pentru Trump.

„Aceasta va fi de fapt o lacună care trebuie umplută”, a spus el, dacă ar putea găsi ceva „care să merite timpul lor pentru a acorda atenție”.

Buskirk nu va intra în multe detalii despre operațiunile Rockbridge, dar spune că, la un nivel înalt, a conceput un canal clasic de vânzări online pentru a atrage oamenii să se alăture grupurilor de socializare pe baza afilierilor. Acestea includeau proprietari de mici afaceri, iubitori ai naturii și participanți la biserică.

Acesta este opusul modului în care tind să funcționeze organizațiile politice, care conving oamenii să treacă de partea lor prin „forță brută”, a spus Buskirk, difuzând reclame chiar înainte de alegeri. Rockbridge, în schimb, a adoptat o abordare mai graduală: „Construiește o relație de încredere și oferă oamenilor un fel de beneficiu. Abia atunci le poți cere să facă ceva”.

Până în aprilie 2022, Vance a făcut prima sa încercare îndrăzneață de a candida pentru o funcție politică. Malik a organizat o mică strângere de fonduri pentru el la un restaurant din Palm Beach. Investitorul se mutase din New York în anul precedent, după ce a părăsit Partidul Democrat din cauza restricțiilor impuse de coronavirus și a controlului exercitat de platformele tehnologice asupra discursurilor despre coronavirus. Buskirk a participat, împreună cu Don Jr.

Grupul s-a deplasat la Mar-a-Lago, unde Buskirk organiza o conferință Rockbridge.

Bărbații au petrecut săptămâna legând prietenii pe baza furiei lor față de ceea ce considerau cenzură online și a sentimentului că inovația era împiedicată în favoarea priorităților liberale, precum inițiativele de sustenabilitate și diversitate.

„Mulți dintre noi avem aproximativ aceeași vârstă”, a remarcat Malik, care a spus că simte că grupul inaugurează „o schimbare generațională”.

Malik și Buskirk s-au asociat în afaceri în anul următor, înființând 1789 Capital, numită după anul în care a fost propusă Declarația Drepturilor. Inițial, compania s-a concentrat pe ceea ce Malik numea „companii anti-woke”. Prima lor investiție a fost în Last Country Inc., o nouă companie de media și divertisment fondată de Tucker Carlson, care fusese dat afară de la Fox News. Partenerii au continuat să investească în GrabAGun, o piață online de arme; Enhanced Games, care permite sportivilor să ia medicamente pentru îmbunătățirea performanțelor; și Hadrian, o start-up care produce fabrici de IA pentru apărare. (Partenerii au luat poziție și în trei dintre companiile lui Elon Musk: SpaceX, Neuralink și xAI.)

Will Edwards, al cărui start-up Firehawk Aerospace, cu sediul în Dallas, este specializată în imprimarea 3D a combustibilului solid pentru rachete, a declarat că mulți investitori de capital de risc din Silicon Valley i-au respins propunerile, deoarece nu doreau să finanțeze companii care vând exclusiv armatei.

„Chris a considerat că este absurd”, a spus Edwards.

Buskirk, care de atunci a condus o rundă de finanțare care a adus 60 de milioane de dolari în Firehawk, s-a arătat deosebit de interesat, călătorind la Dallas pentru a vizita fabrica lui Edwards, unde, a spus el, muncitorii fără studii superioare pot câștiga venituri de șase cifre.

Buskirk consideră că compania lui Edwards este dovada economică a argumentelor politice ale investitorilor: este puțin probabil ca SUA să mai producă iPhone-uri și pantofi Nike, spune el. Dar pot revigora baza industrială – în special în domeniul apărării naționale – și pot contribui la refacerea clasei de mijloc.

Acest obiectiv este unul pe care președintele Joe Biden a încercat să îl realizeze și el când a semnat Legea CHIPS în valoare de 52 de miliarde de dolari în 2022, care viza relocalizarea locurilor de muncă din sectorul producției avansate cu cel mai mare pachet de sprijin pentru producția internă de cipuri dintr-o generație. Trump a criticat subvențiile ca fiind risipitoare și a recuperat o parte din fonduri.

Strain, economistul American Enterprise Institute, a spus că retorica politică a mișcării MAGA interpretează greșit situația economică reală a națiunii. Inovația tehnologică – și nu externalizarea – a fost principalul factor al pierderii locurilor de muncă din sectorul manufacturier, a spus el, adăugând că mulți dintre cei care susțin că producția internă va revigora America sunt aceiași investitori care promovează înlocuirea forței de muncă prin inteligența artificială.

Cass, de la American Compass, a afirmat că amploarea investițiilor necesare pentru reconstrucția comunităților clasei muncitoare este mult mai mare decât ceea ce pot cheltui 1789 sau alți investitori cu aceeași viziune. Dar experimentele finanțate de Buskirk și partenerii săi sunt importante, a spus el, deoarece „deschid calea”.

Impactul Rockbridge și al super PAC-urilor asupra alegerilor din 2024 nu este bine înțeles. Super PAC-ul afiliat Rockbridge, Turnout for America, a fost unul dintre puținele grupuri care au făcut campanie în statele indecise în numele campaniei lui Trump, inclusiv Turning Point Action al lui Charlie Kirk. Turnout for America a cheltuit 34,5 milioane de dolari în ciclul 2024, potrivit înregistrărilor FEC, mult mai puțin decât 261 de milioane de dolari de la AmericaPAC al lui Elon Musk.

Dar datele interne ale Rockbridge sugerează o anumită eficacitate, pe care persoanele din interior o atribuie eforturilor sale de profilare și mobilizare a alegătorilor, care durează de ani de zile. Super PAC-ul a identificat câteva milioane de cetățeni – alegători cu o probabilitate redusă de a vota în șapte state indecise – despre care credea că ar vota pentru Trump dacă ar fi încurajați să se prezinte la urne. Grupul a calculat că Trump ar câștiga în acele state dacă ar putea motiva 40% dintre acei alegători să se prezinte la urne. În final, cei 3.000 de agenți de campanie ai Rockbridge au mobilizat 50%, au declarat două persoane cu cunoștințe directe despre statisticile interne.

Astăzi, atmosfera din cadrul grupului este euforică. Potrivit lui Buskirk, interesul a crescut după alegeri, aproximativ jumătate dintre noii membri provenind din industria tehnologică. Mai mulți membri ai grupului sunt miliardari; investitorii proeminenți Marc Andreessen și David Sacks sunt deja membri.

Totuși, fondatorul Firehawk, Edwards, care s-a alăturat Rockbridge la invitația lui Buskirk, a declarat că evenimentele sunt calde, „ca un grup restrâns de oameni care se bucură de compania celorlalți”. Edwards a spus că locuiește într-un duplex și conduce o Toyota. Grupul este reprezentat de o gamă largă de vârste, inclusiv NextGen, o divizie sub 30 de ani care îl include fiul lui Buskirk, Chris, recent absolvent de facultate.

Richard Painter, profesor de drept corporativ la Universitatea din Minnesota, care a ocupat funcția de avocat șef pe probleme de etică în administrația Bush, a declarat că acest val de interes pentru Rockbridge, 1789 și Executive Branch creează impresia unei rețele de tip „pay to play”, formată din oameni care plătesc pentru a avea acces la oficialii administrației sau la familia Trump. (El a mai spus că ar fi sfătuit oficialii administrației să nu participe la aceste reuniuni dacă ar fi avut loc în timpul mandatului său.)

Buskirk a refuzat să răspundă la această critică.

Într-un mesaj text trimis în timp ce se afla în străinătate cu afaceri, el a spus că măreția americană va fi realizată numai „prin cultivarea intenționată a oamenilor talentați, cu o mare capacitate de acțiune, care lucrează împreună în medii de înaltă încredere”.

Cartea sa enumeră momente istorice în care rețelele de elită au făcut societatea să progreseze, inclusiv Florența în timpul Renașterii, America de la mijlocul secolului și comitatul Lancashire, Anglia, în timpul Revoluției Industriale. Iluminismul scoțian a fost de fapt „opera a câțiva zeci de oameni”, notează el, care „au dezvoltat prietenii de lungă durată” într-un club social privat numit Select Society.

Paralelele cu perioadele istorice remarcabil de inovatoare începeau să se producă, a spus el, dar „înflorirea deplină a potențialului latent al Americii” nu era garantată.

„Mă rog să fie așa”, a spus el. „Sunt multe de făcut.”