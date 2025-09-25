LIVE FCSB – Go Ahead Eagles în Europa League 1-0 (repriza secundă): Târnovanu, prestație excelentă și ține avantajul în picioare / Miculescu a marcat unicul gol al partidei

FCSB debutează, astăzi, de la ora 21:45, în grupa principală a Europa League, în Țările de Jos, împotriva celor de la Go Ahead Eagles. Urmărește partida LIVETEXT pe G4Media.ro și live pe DigiSport 1 și PrimaSport 1.

Este, după cum am menționat mai sus, primul meci al campioanei României în această stagiune de Europa League, unde mai urmează să întâlnească alte șapte formații europene. Pentru accederea în primăvara europeană, roș-albaștrii sunt obligați să termine în primele 24 clasate.

Min. 55: Breum caută culoarul din flanc și trage, dar șutul nu este amenințător și Târnovanu prinde balonul cu ușurință

Min. 52: Fotbaliștii celor de la Go Ahead Eagles cer penalty după un posibil henț la Cisotti, dar nu este cazul de o astfel de sancțiune și arbitrul nu se arată impresionat

Min. 50: Olandezii au început în același mod în care au terminat prima repriză

Min. 46: A început partea secundă!

PAUZĂ: FCSB intră la cabine cu un avantaj minim după un start bun de repriză în care a înscris prin intermediul lui David Miculescu. După gol, olandezii au căutat în permanent golul egalizator, iar Târnovanu a ieșit la rampă, reușind să țină avantajul roș-albaștrilor în picioare. Urmează o repriză secundă cel puțin la fel de interesantă

Min. 45: Două minute adiționale pentru această repriză

Min. 42: Mihai Popescu a fost aproape de gol după o centrare bună a lui Olaru din lovitură liberă. Balonul a trecut puțin peste bara transversală

Min. 39: O nouă ocazie pentru Go Ahead Eagles, iar FCSB nu reușește să mai pună pericol porții lui De Busser

Min. 30: Edvardsen ajunge în situație de finalizare după o schemă din lovitură liberă a echipei olandeze. Încă o ocazie bună pentru Go Ahead Eagles, care continuă să pună o presiune din ce în ce mai accentuată la poarta lui Târnovanu după un start bun de repriză al roș-albaștrilor

Min. 29: „Vulturii” sunt în căutarea golului, caută să dea replica cât mai repede

Min. 18: Din nou super-Târnovanu! Un nou șut, de data această de la distanță, îl pune la test pe portarul nostru, dar acesta răspunde pe măsură

Min. 18: Paradă uluitoare din partea lui Târnovanu!!! Suray este liber și are tot timpul pentru a șuta de la o distanță de șapte metri de portarul român, dar acesta îi ghicește intenția belgianului și îl parează încă o dată

Min. 16: Olaru câștigă un duel în ultima treime și prelungește mingea pentru Cisotti, care finalizează din careu la colțul scurt, dar De Busser este din nou la post

Min. 13: GOOOOL, FCSB!!! Denis Alibec îl găsește liber pe David Miculescu cu o centrare în careu, cel din urmă preia balonul și trimite imparabil din întoarcere! 1-0 FCSB!

Min. 11: Suray scapă singur cu Târnovanu după o nesincronizare în defensiva FCSB-ului, dar portarul român își salvează echipa. Ocazie uriașă!

Min. 8: Miculescu face slalom printre adversari în careu, dar execuția sa este respinsă de De Busser în corner. Ce șansă bună

Min. 7: Darius Olaru intră din flancul stâng puțin în centru și trage de la 23-24 de metri, dar portarul parează

Min. 4: Gazdele au preluat inițiativa și sunt sub controlul balonului

Min. 1: A început meciul!

Ora 19.32: FCSB trece printr-o perioadă cenușie, ocupând un rușinos loc 13 în clasamentul Superligii, după ce au câștigat doar un meci din ultimele 10. Go Ahead Eagles stă mai bine, pe locul 9 în Eredivise, cu 9 puncte adunate.

Ora 19.30: Adversara din această seară a FCSB-ului, Go Ahead Eagles, s-a calificat direct în grupa principală a Europa League după ce au câștigat Cupa Olandei, în timp ce roș-albaștrii au căzut din preliminariile Ligii Campionilor și s-au calificat în a doua competiție europeană ca valoare după un duel cu scoțienii de la Aberdeen.

Ora 19.25: Elias Charalambous are mai mulți jucători indisponibili pentru această partidă. Printre ei se numără Dawa, Cercel, căpitanul Șut, Crețu, Lixandru și Radunovic, care sunt accidentați, și, de asemenea, Chiricheș și Stoian care n-au fost incluși pe lista UEFA.

Ora 19.21: Echipele de start:

FCSB: Târnovanu – Kiki, M. Popescu, Ngezana, Graovac – Edjouma, Alhassan, Olaru – Cisotti, Miculescu, Alibec

Go Ahead Eagles: De Busser – Deijl, Nauber, Kramer, James – Meulensteen, Linthorst, Breum – Goudmijn, Breum, Suray – Edvardsen

Ora 19.20: Bună seara și bine v-am găsit la primul meci al campioanei României în Europa League! Urmărește pe G4Media.ro cele mai importante informații din meciul FCSB – Go Ahead Eagles.