Sicriul cu trupul neînsufleţit al Cardinalului Lucian va fi depus vineri seara în Catedrala din Blaj

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sicriul cu trupul neînsufleţit al Cardinalului Lucian Mureşan, care a încetat din viaţă joi, la 94 de ani, va fi depus vineri seara în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Vineri, 26 septembrie, la ora 18:00, va avea loc transferul sicriului cu trupul Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan. Procesiunea va porni de la Castelul Mitropolitan spre Catedrala Arhiepiscopală Majoră ‘Sfânta Treime’ din Blaj, fiind invitaţi să ia parte, alături de ierarhi şi cler, toţi credincioşii care doresc să se unească în rugăciune. La ora 18:30, trupul Preafericirii Sale va fi depus în Catedrala Blajului, unde va fi celebrată Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur şi rânduiala Parastasului, urmate de un program de rugăciune continuă”, a anunţat, pe pagina de Facebook, Arhieparhia Blaj.

Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a încetat din viaţă, joi, la vârsta de 94 de ani.

„Cu regret şi durere în suflet, dar întăriţi de speranţă în mila şi mângâierea care vin de la Dumnezeu, anunţăm că astăzi (joi – n.r.), 25 septembrie 2025, la ora 13:20, Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a trecut la Domnul, la vârsta de 94 de ani”, a transmis Biroul de Presă al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş.

Lucian Mureşan s-a născut în 23 mai 1931, în comuna Ferneziu, astăzi cartier al municipiului Baia Mare.

La sugestia episcopului greco-catolic Iuliu Hossu, în anul 1955, episcopul romano-catolic de Alba Iulia, Marton Aron, acceptă să primească cinci tineri greco-catolici, între care se afla şi Lucian Mureşan, la Institutul Teologic Romano-Catolic de grad universitar din Alba Iulia. În anul IV de studii, Lucian Mureşan a fost exmatriculat de către Departamentul Cultelor. Revenind în locurile natale, a lucrat zece ani în cariera de piatră Limpedea din Ferneziu, după care s-a transferat la Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri, în cadrul Consiliului Judeţean Maramureş, unde a stat până la pensionare, în iunie 1990.

Potrivit BRU.ro, după eliberarea episcopilor greco-catolici din închisori, prin decretul de graţiere din 1964, Lucian Mureşan a fost hirotonit preot, în 19 decembrie 1964, de către episcopul auxiliar al Maramureşului, Ioan Dragomir, consacrat episcop fără acordul autorităţilor comuniste, devenind astfel preot clandestin, continuând, în acelaşi timp, să lucreze mai întâi în cariera de piatră şi apoi la Direcţia de Drumuri şi Poduri. În urma morţii episcopului Ioan Dragomir, la 25 aprilie 1985, a fost numit şi instalat de către mitropolitul Alexandru Todea Ordinarius al Diecezei de Maramureş.

Evenimentele din decembrie 1989 şi legalizarea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică l-au găsit ca Ordinarius al Diecezei Maramureşului, cu reşedinţa la Baia Mare. Reconfirmarea şi numirea ca episcop de Maramureş s-a făcut în martie 1990, iar consacrarea a avut loc la 27 mai 1990, la Baia Mare.

La 4 iulie 1994, Lucian Mureşan a fost numit de către Papa Ioan Paul al II-lea ca Arhiepiscop al Arhidiecezei de Alba Iulia şi Făgăraş şi Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. La 27 august 1994, a fost instalat la Blaj.

A fost numit de către Papa Ioan Paul al II-lea membru al Congregaţiei pentru Bisericile Orientale, din 26 mai 2003.

La 16 decembrie 2005, Papa Benedict al XVI-lea l-a numit Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, odată cu ridicarea Bisericii Mitropolitane sui iuris la rangul de Biserică Arhiepiscopală Majoră.

Întronizarea sa a avut loc la 30 aprilie 2006, la Blaj.

Arhiepiscopul major Lucian Mureşan a devenit cardinal la 18 februarie 2012, în urma deciziei Papei Benedict al XVI-lea.

A fost ales membru de onoare al Academiei Române în 2012.

În iunie 2015, preşedintele Klaus Iohannis i-a înmânat, la Blaj, Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Ofiţer, acordat cu prilejul împlinirii unui sfert de secol de episcopat.

Citește și Cine a fost Cardinalul Lucian Mureșan, liderul Bisericii Greco-Catolice din România, care a încetat din viață joi: De la fiu de țăran, muncitor necalificat la o carieră de piatră, ofițer de aviație, țintă a Securității, la preot în clandestinitate și prieten al Papei