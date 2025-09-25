Aflat în vizită la Casă Albă, președintele Turciei Recep Tayyip Erdoğan a fost sfătuit de Trump să nu mai cumpere petrol din Rusia

Președintele american Donald Trump l-a primit pe președintele turc Recep Tayyip Erdoğan la Casa Albă. În cadrul întâlnirii oficiale, Trump a declarat că speră ca Turcia să înceteze să mai cumpere petrol din Rusia, relatează CNN.

„Aș vrea să înceteze să mai cumpere petrol din Rusia, atâta timp cât Rusia continuă să atace Ucraina, iar cele două țări se află în conflict”, a declarat Trump în Biroul Oval. „Au pierdut deja milioane de vieți, și pentru ce, știți, pentru ce? Rușinos.”

Trump a continuat să-l laude pe președintele turc și puterea militară pe care a construit-o.

„Este o onoare să-l avem la Casa Albă”, a declarat președintele SUA. „Vom încheia niște acorduri comerciale excelente pentru ambele țări. Facem multe afaceri cu Turcia. Ei fabrică produse excelente. Fabrică produse frumoase, excelente, sunt producători cu adevărat fantastici, iar noi cumpărăm multe de la ei, iar ei cumpără multe de la noi.”

Erdogan nu a abordat direct comentariile lui Trump despre Rusia, dar a spus că așteaptă cu nerăbdare să discute relațiile turco-americane.

Trump a adăugat că „ei îl respectă cu adevărat pe Erdogan. Eu îl respect și cred că ar putea avea o influență mare, dacă ar dori”.

„În acest moment, el este foarte neutru. Îi place să fie neutru. La fel și mie, îmi place să fiu neutru. Dar el este cineva care, dacă s-ar implica, cel mai bun lucru pe care l-ar putea face ar fi să nu cumpere petrol și gaze din Rusia”, a adăugat Trump.