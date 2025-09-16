SURSE 13 cetățeni basarabeni pro-ruși au fost surprinși într-un hotel din Iași, în timp ce sunau cetățeni din Republica Moldova pentru a-i îndemna să voteze la alegerile din 28 septembrie partidul rusofilului Igor Dodon. În cursul nopții, toți au plecat în grabă din România

Incident inedit petrecut ieri la Hotelul Internațional din Iași: polițiștii au fost sesizați despre activități suspecte desfășurate de un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova cazați în cadrul acestei unități hoteliere, o sursă de la vârful Inspectoratului Județean de Poliție declarând, pentru G4Media.ro, că persoanele respective ar fi fost organizate pentru a suna în Moldova și a convinge alegătorii ca la alegerile parlamentare din 28 septembrie să voteze formațiunea fostului președinte pro-rus Igor Dodon.

În această perioadă, astfel de activități sunt interzise pe teritoriul Republicii Moldova. În cursul nopții, toți cei zece membri ai grupului s-au decazat și au părăsit România, deși rezervaseră o sală de conferințe din cadrul hotelului până pe data de 26 septembrie, cu două zile înainte de derularea scrutinului.

Conform sursei G4Media.ro, cei 13 cetățeni din Republica Moldova rezervaseră de mai multe zile camere din Hotelul Internațional, precum și sala de conferințe Armonia din același imobil. Echipați cu laptopuri și căști, ei sunau cetățeni de peste Prut pentru a-i îndemna ca la alegerile parlamentare de săptămâna viitoare să voteze Partidului Socialiștilor condus de Igor Dodon, fostul președinte rusofil al țării.

Poliția ieșeană a primit o sesizare și a trimis mai multe patrule care i-au legitimat și le-au pus întrebări. ”Concluzia a fost că sunau în Republica Moldova pentru a obține sprijin în favoarea lui Dodon, lucru care este interzis pe teritoriul Republicii Moldova. Serviciul Secret de la ei este atent la astfel de demersuri și de aceea s-au gândit să o facă din România”, a declarat sursa G4Media.ro.

În lipsa unui cadru legal, polițiștii au plecat de la hotel fără a-i sancționa, dar, în cursul nopții de 15/16 septembrie, toți membrii grupului s-au decazat după ce au plătit integral cheltuielile de cazare, cifrate la aproape 100.000 de lei, și apoi au părăsit teritoriul României.

Plecarea în pripă a fost cu atât mai suspectă cu cât închiriaseră sala de conferințe până pe data de 26 septembrie, cu două zile înainte de vot. Aceeași sursă a afirmat că liderii grupului se numeau Serghei Medic și Evghenii Ceban, ultimul un tânăr care vorbea doar în limba rusă și care a studiat în Marea Britanie. Medic este un fost polițist din Chișinău care a activat în cadrul Secției Criminalistică din Sectorul Botanica.

După venirea polițiștilor, aceștia au chemat un avocat din Iași pentru a-i reprezenta în fața organelor legii. Contactat de G4Media.ro, avocatul a refuzat să facă orice comentariu despre incident.