După vânzarea haotică a biletelor pentru concertele Oasis, compania Ticketmaster promite mai multă transparenţă

După furia fanilor Oasis, revoltaţi de preţurile exorbitante ale unor bilete la turneul ce marchează reunirea trupei britanice, reprezentanţii companiei Ticketmaster s-au angajat joi să adopte o politică de tarifare mai transparentă, informează AFP, transmite Agerpres.

Autoritatea britanică din domeniul concurenţei, CMA, a lansat o anchetă asupra companiei Ticketmaster anul trecut, îngrijorată de faptul că aceasta ar fi putut să îi inducă în eroare pe cumpărători pentru a-i determina să cumpere biletele cele mai scumpe.

„Pentru a îmbunătăţi şi mai mult experienţa clienţilor noştri, ne-am angajat voluntar să oferim o comunicare mai clară asupra preţurilor biletelor în cozile de aşteptare”, a transmis compania americană într-un comunicat de presă.

Tiketmaster a promis, în special, să furnizeze informaţii mai clare asupra preţurilor biletelor şi să nu utilizeze menţiuni înşelătoare, a precizat la rândul său CMA într-un comunicat.

„Dacă Ticketmaster nu respectă aceste angajamente, nu vom ezita să luăm măsuri suplimentare”, a avertizat Sarah Cardell, director general al CMA.

Agenţia britanică de reglementare a precizat totuşi că nu a găsit dovezi care să ateste că Ticketmaster utiliza o tarifare „dinamică”, prin care preţurile sunt ajustate în timp real în funcţie de cerere, o evoluţie salutată joi de companie.

Ancheta a fost deschisă după mai multe plângeri potrivit cărora Ticketmaster a vândut bilete „platină” mai scumpe, în condiţiile în care acestea nu ofereau niciun avantaj suplimentar.

De asemenea, Ticketmaster nu şi-a informat clienţii că existau două categorii de preţuri pentru biletele cu locuri în picioare, cele mai scumpe fiind puse în vânzare după epuizarea celor mai ieftine.

Acest detaliu i-a făcut pe fani să petreacă perioade lungi de timp în cozi de aşteptare online, pentru a descoperi apoi că preţurile erau mai mari decât cele la care se aşteptau ei.

Deşi a salutat anunţul „pozitiv” de joi, asociaţia britanică a consumatorilor Which! a considerat însă că este „dezamăgitor faptul că CMA nu s-a folosit de competenţele sale pentru a cere rambursări către fani”.

Fraţii Gallagher au anunţat la sfârşitul lunii august 2024 reformarea trupei Oasis, un grup emblematic al stilului britpop, stârnind entuziasmul fanilor la 15 ani după destrămarea formaţiei.

Oasis şi-a lansat noul turneu mondial la Cardiff în iulie 2025, primul spectacol din cele 17 reprezentaţii programate în Regatul Unit, înaintea unor concerte prevăzute în Statele Unite, Japonia, Australia, Argentina şi alte ţări ale lumii.

Ticketmaster a vândut peste 900.000 de bilete pentru aceste concerte.