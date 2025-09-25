Premierul britanic Keir Starmer urmează să prezinte un plan pentru ca milioane de persoane să fie obligate să dețină un act de identitate digital

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premierul britanic Keir Starmer va dezvălui vineri un plan care va impune persoanelor care lucrează în Marea Britanie să dețină un act de identitate digital emis de guvern, informează Politico. Se așteaptă ca premierul britanic să anunțe această măsură, în încercarea de a demonstra alegătorilor că are sub control numărul ridicat de migranți fără documente care sosesc în Marea Britanie cu bărci mici.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Starmer a declarat la începutul acestei luni că un sistem de identificare ar putea juca un „rol important” în reducerea deciziei de a intra în Marea Britanie fără permisiune. El se va angaja să continue și va prezenta detalii într-un discurs vineri, potrivit informațiilor Politico.

Aceleași surse spun că sistemul de identificare ar fi universal și că este mai probabil ca acesta să vizeze persoanele care lucrează, iar documentul digital ar fi obligatoriu pentru a demonstra dreptul de a lucra în Regatul Unit.

Alături de sistemele existente, precum eVisas, noul sistem ar funcționa ca un strat suplimentar pentru a împiedica angajatorii fără scrupule să găsească lacune în sistem, a afirmat o a șasea persoană.

Sistemul va fi inițial supus consultării și va necesita probabil adoptarea unei legislații, potrivit The Times.

Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat în repetate rânduri că lipsa cărților de identitate în Regatul Unit constituie un stimulent major pentru migranți, care pot găsi de lucru în economia subterană.

Grupurile de reflecție apropiate Partidului Laburist au încurajat guvernul să adopte identificarea digitală pentru a răspunde preocupărilor alegătorilor cu privire la migrația ilegală și pentru a permite furnizarea de servicii publice.

În luna iunie, influentul grup de reflecție Labour Together a solicitat guvernului să introducă un „BritCard” pe care adulții să îl poată utiliza pentru a-și dovedi dreptul de a munci și de a închiria proprietăți în Regatul Unit. Autoarea principală a inițiativei, Kirsty Innes, a devenit consilieră a noii secretare pentru tehnologie, Liz Kendall, la începutul acestei luni.