Un tribunal federal american a suspendat noua hartă electorală a Texasului care-i favorizează pe republicani

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un tribunal federal american a suspendat marţi noua hartă electorală a Texasului menită să le permită republicanilor să obţină cu cinci mandate mai mult în Camera Reprezentanţilor în alegerile de la jumătate de mandat, prevăzute peste un an, relatează AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Sesizat de către alegători afroamericani şi latinoamericani, care denunţă această redecupare electorală drept ”discriminatorie” faţă de minorităţi, tribunalul a suspendat legea şi a dispus autorităţilor să folosească, la scrutinul de alegerile de la jumătate de mandat, prevăzute în noiembrie 2026, aceeaşi hartă folosită în alegerile din 2022 şi 2024.

”Există probe semnificative potrivit cărora Texasul a trasat harta din 2025 pe baze rasiale”, a stabilit tribunalul.

Autorităţile statului ”ne-au redesenat hărţile electorale pentru a reflecta mai bine preferinţele de vot conservatoare ale texanilor şi din niciun alt motiv”, a reacţionat într-un comunicat guvernatorul republican al Texasului Greg Abbott.

Greg Abbott respinge drept ”absurdă orice sugestie potrivit căreia aceste hărţi sunt discriminatorii” şi anunţă că statul Texas va face ”rapid apel la Curtea Supremă a Statelor Unite”, majoritar conservatoare.

Noua hartă electorală a Texasului a fost adoptată definitiv în august de către Parlamentul acestui stat vast conservator, situat în sudul Americii.

Preşedintele Donald Trump a exercitat în mod public presiuni asupra unor oficiali republicani pentru ca aceştia să efectueze redecuparea.

El vrea să păstreze majoritatea republicană fragilă în Congres după aceste viitoare alegeri legislative.

Sectoare cu populaţie majoritar latinoamericană sau afroamericană – în care candidata demosrată Kamala Harris l-a învins în alegerile prezidneţiale din 2024 – au fost fragmentate şi alipite altor circumscripţii dominate de către dreapta, cu scopul de a dilua votul democrat şi a le permite republicanilor să obţină până la cinci mandate în plus.

”GARRYMANDERING”

Într-o reacţie, democraţii au adoptat, în noiembrie, prin referendum, un text menit să le aducă cinci mandate suplimentare în California, cel mai populat stat din ţară, în care domină larg.

Republicanii din California, susţinuţi de către Departamentul Justiţiei din administraţia Trump, contestă în justiţie acest nou decupaj.

În centrul dezbaterii se află decupajul partizan – denumit ”gerrymandering” -, care constă în despalasarea frontierelor circumscripţiilor în funcţie de interesele partidului care conduce în statul respectiv.

Curtea Supremă a stabilit în 2019 că această ”feliere” nu este de competenţa tribunalelor federale.

Însă ea rămâne interzisă atunci când este efectuată pe baze rasiale şi nu în funcţie de afilierea politică, în contextul în care minorităţile etnice votează în mod tradiţional mai mult cu democtraţii decât cu republicanii.