Statul american Texas adoptă o hartă electorală modificată la cererea lui Trump în perspectiva alegerilor din 2026

Parlamentul statului american Texas a adoptat definitiv în noaptea de vineri spre sâmbătă o nouă hartă electorală care ar urma să le permită republicanilor să câştige până la cinci mandate suplimentare în Congresul de la Washington în alegerile legislative din 2026, transmite agenția de știri AFP.

Într-o reacţie pe reţeaua sa Truth Social, preşedintele american Donald Trump a salutat ‘o enormă victorie pentru programul nostru America First’, notând că acest nou decupaj electoral le va da ‘minunaţilor texani ocazia imensă de a alege cinci noi republicani MAGA (‘Make America Great Again’) pentru alegerile de mijloc de mandat în 2026′, transmite Agerpres.

Preşedintele făcuse public presiuni asupra responsabililor republicani ai imensului stat conservator pentru a efectua această retrasare ce vizează păstrarea majorităţi sale actuale în Congres şi după legislativele din noiembrie 2026.

Guvernatorul republican Greg Abbott a scris sâmbătă pe X că s-a ‘grăbit’ să promulge această nouă hartă, care reflectă ‘adevăratele preferinţe electorale ale texanilor’.

Harta electorală va fi modificată astfel încât votul democrat să fie diluat, o tehnică de redesenare a circumscripţiilor electorale în avantajul unui partid numită ‘gerrymandering’.

Aleşii democraţi, minoritari în parlamentul texan, au încercat să i se opună, părăsind statul Texas la începutul lui august pentru ca să nu poată fi întrunit cvorumul. Plecarea lor i-a împiedicat pe republicani timp de peste două săptămâni să organizeze votul la acest text.

Grupul democrat din Camera Reprezentanţilor texană i-a acuzat pe republicani că vor să ‘reducă la tăcere alegătorii minorităţilor prin ”gerrymandering” rasist’, ce ar dilua voturile afro-americanilor şi hispanicilor care, în majoritate, votează tradiţional cu democraţii.

Din cei 38 de deputaţi ai Texasului în Congresul de la Washington, acum 25 sunt republicani.

În replică la iniţiativa texană, California, guvernată de democratul Gavin Newsom, a început demersuri pentru redecuparea hărţii electorale a acestui stat în favoarea democraţilor. Harta propusă de Newsome ar putea să le aducă democraţilor cinci locuri în plus în Congres, ceea ce ar compensa pierderile din Texas.