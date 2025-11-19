Trump îl apără vehement pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite, referitor la asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, pe care l-a numit ”o persoană extrem de controversată, pe care mulți nu l-ar plăcea”

Preşedintele american Donald Trump l-a apărat vehement, marţi, pe prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman în privinţa asasinării jurnalistului Jamal Khashoggi, în 2018, după ce i-a oferit o reabilitare diplomatică spectaculoasă, relatează AFP, citată de News.ro.

”Vorbiţi despre o persoană extrem de controversată. Multor oameni nu le-ar plăcea acest domn despre care vorbiţi. Că-l iubiţi sau nu, lucrurile au avut loc”, a răspuns republicanul în vârstă de 79 de ani, răspunzând unei întrebări despre fostul editorialist de la cotidianul american The Washington Post (WP).

Mohammed bin Salman ”nu ştia nimic”, a declarat Donald Trump, care a atacat-o violent pe jurnalista de la postul ABC News care a adresat întrebarea.

El a acuzat-o de faptul că încearcă să-l ”facă de râs” pe cel pe care-l prezintă drept un ”foarte bun prieten”.

Primit cu garda călare, lovituri de tun şi survolarea unor avioane de luptă de tip F-16 şi F-35, conducătorul de facto al regatului saudit a fost ridicat în slăvi de către preşedintele american, în Biroul Oval, pentru bilanţul său ”incredibil în domeniul drepturilor omului”.

Jamal Khashoggi, un rezident în Statele Unite şi un critic al puterii saudite după ce i-a fost un apropiat, a fost ucis în Consulatul Arabiei Saudite la Istanbul de către agenţi veniţi din ragat.

Corpul său, dezmembrat, nu a fost găsit nicodată.

Serviciile secrete americane au arătat cu degetul o responsabilitate directă a lui Mohammed bin Salman, o acuzaţie care aproape a ”îngheţat”, o perioadă de timp, relaţiile celor doi aliaţi.

”GREŞEALĂ URIAŞĂ”

”Este dureros şi este o greşeală uriaşă, iar noi facem tot ceea ce putem pentru ca acest lucru să nu se repete”, a declarat marţi prinţul moştenitor saudit, supranumit ”MBS”.

Văduva lui Jamal Khashoggi i-a cerut după aceea să se întâlnească.

”Prinţul moştenitor a spus că-i pare rău. Ar trebui, aşadar, să mă întâlnească, să-mi prezinte scuze şi să mă indemnizeze pentru moartea soţului meu”, a scris pe X Hanan Elatr Khashoggi.

După ce predecesorul său democrat Joe Biden voia să-l trateze pe Mohammed bin Salman drept un ”paria”, preşedintele american l-a primit cu mai multă consideraţie decât pe oricare alt lider venit la Casa Albă de când s-a întors la putere, în ianuarie.

Prinţul guvernează regatul, însă tatăl său, regele Salman, este suveranul.

Casa Albă i-a rezervat, cu toate acestea, o primire demnă de un şef de stat, inclusiv un dineu de gală.

Republicanul în vârstă de 79 de ani a ţinut să-i arate invitatului său galeria portretelor foştilor preşedinţi americani, în care Joe Biden este înlocuit cu o maşină de semnat, o trimitere ironică la un presupus declin mental al fostului şef al statului.

NUCLEAR, ISRAEL

Scandalul Khashoggi a împins în plan secund celelalte dosare ale vizitei.

Donald Trump a confirmat că cele două ţări discută încheierea unui Acord-cadru în domeniul nuclear civil şi a promis să aprobe cererea saudită de avioane de luptă de tip F-35.

El speră ca, în schimb, Arabia Saudită să se alăture Acordurilor Abraham, marele său plan de normalizare a relaţiilor între ţăirle arabe şi Israel.

Însă liderul saudit a temperat aşteptările.

”Dorim să facem parte din Acordurile Abraham. Dar vrem, de asemenea, să ne asigurăm că drumul către o soluţie cu două state este clar trasată”, în contextul în care Israelul refuză înfiinţarea vreunui stat palestinian.

Mohammed bin Salman nu a venit, însă, cu mâna goală la Washington.

Prinţul moştenitor a promis să crească la 1.000 de miliarde de dolari – de la 600 de miliarde de dolari anterior – suma viitoarelor investiţii saudite în Statele Unite, aşa cum cerea cu insistenţă Donald Trump.

CONFLICTE DE INTERESE

Preşedintele american a dat asigurări marţi că cele două ţări s-au înţeles asupra unui partemeriat în domeniul apărării.

Mohammed bin Salman vrea garanţii americane consolidate, după exemplul Qatarului care, după ce a fost ţinta unor atacuri israeliene, a obţinut un angajament american de a-l proteja în cazul unor noi atacuri.

Aşa cum se întâmplă adesea de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, relaţiile diplomatice sunt dublate de contacte familiale şi de legături financiare..

Fiii preşedintelui şi ginerele acestuia Jared Kushner, care joacă un rol informal de mediator în Orientul Mijlociu, fac afaceri cu Arabia Saudită.

Donald Trump a negat însă orice conflict de interese.

”Eu n-am nimic a face cu afacerile familiei mele. Am lăsat asta în urmă”, a declarat el.