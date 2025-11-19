O instanță din Franța oprește ieșirea din țară a unei mașini de calcul construite de Blaise Pascal / Celebra pascalină urma să fie scoasă la licitație, miercuri

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O maşină de calcul construită de Blaise Pascal, care ar urma să fie scoasă la licitaţie, nu poate părăsi Franţa

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

O pascalină, celebra maşină de calcul construită de omul de ştiinţă Blaise Pascal în 1642, care ar urma să fie scoasă la licitaţie miercuri de casa Christie’s, la Paris, nu poate părăsi teritoriul francez, a decis marţi o instanţă, suspendând temporar autorizaţia de export pentru aceasta, transmite AFP, citată de Agerpres.

Doar opt dintre aceste maşini de calcul din acea perioadă mai există în prezent, la acestea adăugându-se cea de-a noua, fabricată la scurt timp după aceea. Şase dintre ele sunt păstrate în muzee din Franţa, iar alte două se află în Germania.

Contactată de AFP, prestigioasa casă de licitaţii nu a putut confirma dacă licitaţia va avea loc conform programului, miercuri, la ora 15:00 GMT, la Paris.

Vânzarea acestei maşini de calcul i-a bulversat pe oamenii de ştiinţă din ţară, determinându-i pe unii dintre ei să demareze acţiuni în justiţie, alături de mai multe asociaţii.

Cu o valoare estimată între 2 şi 3 milioane de euro, maşina de calcul se află în proprietatea unei persoane private.

Exemplarul propus pentru licitaţie este singura maşină Pascaline care poate calcula în picioare, stânjeni şi inci. Există, de asemenea, alte două tipuri de pascaline, unele concepute pentru calcularea zecimalelor, altele pentru operaţiuni contabile, în special monetare.

Marţi dimineaţă, în faţa Tribunalului Administrativ din Paris, unii oameni de ştiinţă şi-au exprimat stupefacţia în faţa faptului că nu fuseseră informaţi despre această licitaţie înainte de a iniţia o procedură pentru clasificarea maşinii de calcul drept comoară naţională.

Ei au explicat că nu au avut altă opţiune decât să solicite instanţei suspendarea certificatului de export al maşinii de calcul, emis de Ministerul Culturii.

„Având în vedere valoarea sa istorică şi ştiinţifică”, această maşină de calcul este, potrivit instanţei, „susceptibilă de a fi clasificată drept comoară naţională”, ceea ce reprezintă „un impediment în calea eliberării unui certificat de export”, a declarat instanţa într-un comunicat.

Această decizie, provizorie în aşteptarea unei hotărâri definitive, „interzice ieşirea de pe teritoriu a pascalinei”.

În conformitate cu termenele în vigoare, ar putea dura câteva luni până la decizia finală.

În timpul audierii, oponenţii au subliniat valoarea unică a acestui obiect. „Această maşină trebuie că a răspuns unei comenzi speciale făcute lui Pascal’, a explicat Laurence Plazenet, preşedintele organizaţiei Société des Amis de Port-Royal, care i-a menţionat în acest sens pe Vauban, Artus de Roannez şi fraţii Perrault, cu toţii apropiaţi ai regelui Ludovic al XIV-lea.

Ministrul Culturii şi-a apărat acţiunile, argumentând în special că, în conformitate cu prevederile legale, doi experţi – unul de la Centrul Naţional pentru Arte şi Meserii (CNAM) şi celălalt de la Muzeul Luvru – şi-au dat acordul pentru eliberarea certificatului de export.