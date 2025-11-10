G4Media.ro
Trafic blocat pe DN 2, la Focşani, după ce un autoturism a…

Sursa foto: Disqdr | Dreamstime.com

Trafic blocat pe DN 2, la Focşani, după ce un autoturism a ieşit de pe şosea şi a lovit o ţeavă de gaze

Traficul rutier este blocat, luni, pe DN 2, în municipiul Focşani, după ce un autoturism a ieşit de pe şosea şi a lovit o ţeavă de gaze. Echipajele specializate intervin pentru a remedia avaria, transmite News.ro.

Accidentul a avut loc pe DN 2 (E 85), în municipiul Focşani, unde un autoturism a ieşit de pe şosea şi a lovit o ţeavă de distribuţie a gazului.

”Traficul rutier este blocat în totalitate între sensul giratoriu de la Carrefour şi intersecţia DN2 – E85 cu strada Măgura. Recomandăm conducătorilor auto să respecte indicaţiile poliţiştilor aflaţi în teren şi să utilizeze rute alternative , până la reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea.

Potrivit Centrului Infotrafic, se estimează reluarea circulaţiei rutiere după ora 12.00.

