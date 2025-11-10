Nu există o legătură dovedită între autism şi administrarea de paracetamol în timpul sarcinii, reafirmă un studiu vast, care dezminte astfel declarațiile președintelui Donald Trump

Nimic nu permite, potrivit cunoştinţelor ştiinţifice actuale, să se stabilească o legătură între administrarea paracetamolului în timpul sarcinii şi apariţia unor tulburări autiste la copil, conchide un studiu vast publicat luni în revista medicală britanică British Medical Journal (BMJ), care dezminte declaraţii ale preşedintelui american Donald Trump în acest sens, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Datele disponibile în prezent sunt insuficiente pentru a demonstra o legătură între expunerea la paracetamol in utero şi autism şi t ulburarea de deficit al atenţiei (ADHD) în timpul coplăriei”, conchide studiul.

Preşedintele american Donald Trump a sugerat în mai multe rândui, în ultimele săptămâni, că există o astfel de legătură.

În septembrie, el le-a cerut în mod explicit femeilor însărcinate să n u ia paracetamol.

Comunitatea ştiiinţifică a denunţat larg aceste afirmaţii, subliniind că comunitatea ştiinţifică nu reţine o astfel de legătură şi că paracetamolul – comercializat sub numele de ”Tylenol” în Statele Unite – este, din contră, analgezicul preferat al femeilor însărcinate, spre deosebire de aspirină sau ibuprofen, care prezintă un risc dovedit la adresa fătului.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a insiatat, imediat după declaraţiile lui Donald Trump, asupra lipsei dovezilor unei asemenea legături.

Studiul publicat de către revista medicală britanică BMJ consolidează acest consens.

El nu are la bază cercetări noi, ci prezintă cel mai complet şi mai precis tablou de până în prezent a situaţiei actuale a cunoştinţelor – este vorba despre o ”recapitulare generală”.

Acest tip de lucrare compilează alte studii care, la rândul lor, au încercat să să prezinte un bilanţ al cunoştinţelor.

Pe scurt, este vorba despre o sinteză a sintezelor.

Mai multe studii au sugerat, într-adevăr, o posibilă legătură între paracetamol şi autism sau ADHD.

Însă calitatea lor este ”slabă” sau ”extrem de slabă”, potrivit autorilor studiului BMJ, iar de cele mai multe ori ele nu iau suficiente măsuri pentru a exclude alţi factori – ca de exemplu predispoziţii genetice sau probleme de sănătate ale mamei.

Aceste critici vizează un studiu publicat în 2025 în revista Environmental Health, citat cu regularitate de către administraţia Trump.

Studiul sugera că este posibilă o legătură, însă fără să demonstreze că există o legătură.

Mai mulţi experţi salută studiul BMJ.

El ”are la bază o metodologie de mare calitate, care confirmă ceea ce experţii repetă în întreaga lume”, apreciază un profesor de Obstetrică de la University College London, Dimitrios Sassiakos, într-o reacţie la Science Media Center din regat.

În afară de paracetamol, Donald Trump şi secretarul său al Sănătăţii Robert Kennedy Jr fac declaraţii nefondate despre autism, fie susţinând că există o ”epide mie”, fie că are legătură cu vaccinarea.