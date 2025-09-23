Nu există nicio legătură dovedită între paracetamol, vaccinuri și autism, afirmă OMS

Nu există nicio legătură dovedită între paracetamol și autism, iar vaccinurile nu provoacă această tulburare, contrar a ceea ce sugerează administrația Trump, a afirmat marți Organizația Mondială a Sănătății (OMS), citată de Le Figaro.

Președintele american Donald Trump a descurajat luni cu tărie utilizarea paracetamolului de către femeile însărcinate, asociindu-l cu un risc ridicat de autism pentru copii, în ciuda avizelor contrare ale medicilor, înainte de a discredita în mod nefondat vaccinurile.

„Anumite studii observaționale au sugerat o posibilă asociere între expunerea prenatală la paracetamol și autism, dar dovezile rămân inconsistente”, a declarat un purtător de cuvânt al OMS, Tarik Jasarevic, întrebat despre declarațiile președintelui american, în cadrul unei conferințe de presă periodice.

„Mai multe studii nu au stabilit nicio relație de acest tip”, a spus el, apelând la „prudență înainte de a concluziona că există o legătură de cauzalitate” între paracetamol și autism.

Prezent în Doliprane, Dafalgan sau Tylenol (în Statele Unite sau Canada), paracetamolul, sau acetaminofenul, este recomandat femeilor însărcinate pentru dureri sau febră, alte medicamente precum aspirina sau ibuprofenul fiind contraindicate, în special la sfârșitul sarcinii.

„Vaccinurile au salvat nenumărate vieți”

Luni, președintele american a vorbit pe larg și despre vaccinuri, solicitând modificarea calendarului de vaccinare a copiilor și asigurând că persoanele care nu se vaccinează și nu iau medicamente nu suferă de autism. Purtătorul de cuvânt al OMS a respins afirmațiile lui Donald Trump, afirmând: „Vaccinurile salvează vieți, știm asta. Vaccinurile nu provoacă autism”.

„Au salvat nenumărate vieți. Este un lucru dovedit științific și nu ar trebui pus la îndoială”, a adăugat el, îndemnând liderii să urmeze recomandările autorităților sanitare. „Știința există pentru a furniza dovezi care să ghideze politicile din întreaga lume”, a insistat Jasarevic.

„Intensificarea eforturilor”

Purtătorul de cuvânt al OMS a explicat că „atunci când calendarele de vaccinare sunt întârziate, perturbate sau modificate fără verificarea datelor probante, riscul de infecție crește puternic, nu numai pentru copil, ci și pentru întreaga comunitate”.

Autismul, o tulburare complexă și cu un spectru larg, este studiat de zeci de ani, dar administrația Trump a promis la începutul anului că va dezvălui în timp record cauzele a ceea ce ea numește „epidemia de autism”. Deși cazurile de autism au crescut în ultimele decenii în Statele Unite, mulți oameni de știință resping existența unei epidemii, subliniind îmbunătățirile în materie de diagnostic.

„Aproape 62 de milioane de persoane trăiesc cu o tulburare din spectrul autist în întreaga lume și este clar că, în calitate de comunitate internațională, trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a înțelege cauzele acesteia”, a declarat purtătorul de cuvânt al OMS.