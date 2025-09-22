Administrația Trump urmează să facă un anunț care leagă autismul la copii de utilizarea paracetamolului de către femeile însărcinate / Oamenii de știință susțin că „nu există nicio legătură”

Administrația Trump va afirma luni, potrivit presei americane, că a identificat o legătură între utilizarea de către femeile însărcinate a unui analgezic obișnuit și autismul la copii, provocând reacții rapide din partea experților în sănătatea copiilor, transmite Euronews.

Anunțul vine la câteva luni după ce secretarul american al sănătății, Robert F Kennedy Jr, a promis să identifice cauza autismului până în septembrie.

Președintele american Donald Trump a anunțat vestea în weekend, spunând: „Cred că am găsit un răspuns la autism”.

Se pare că administrația sa va indica paracetamolul, numit și acetaminofen, care este utilizat pe scară largă în întreaga lume.

Comunitatea științifică globală nu este de acord.

„Sunt extrem de încrezătoare în a spune că nu există nicio relație” între paracetamol și autism, a declarat Dr. Monique Botha, profesor asociat în psihologie socială și a dezvoltării la Universitatea Durham din Marea Britanie.

Câteva studii sugerează o legătură potențială între utilizarea paracetamolului la începutul sarcinii și ratele ușor mai mari de autism la copii, dar acestea nu sunt concludente și nu dovedesc că medicamentul cauzează autismul.

Alte studii importante par, de asemenea, să infirme aceste constatări.

Anul trecut, de exemplu, cercetătorii suedezi au analizat date de la aproape 2,5 milioane de copii născuți într-o perioadă de 24 de ani pentru a compara modul în care frații s-au descurcat atunci când mamele lor au folosit paracetamol.

Ei au constatat că utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii nu a fost legată de riscul copiilor de autism, dizabilități intelectuale sau tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD).

„Acest lucru sugerează că alți factori, cum ar fi condițiile genetice sau de sănătate maternă de bază, pot explica mai bine rezultatele”, a declarat Dr. Hannah Kirk, lector superior în cadrul Institutului Turner pentru creier și sănătate mintală de la Universitatea Monash din Australia.

Cercetătorii cred că autismul este cauzat de o combinație de factori genetici și de mediu, cum ar fi vârsta înaintată a părinților, expunerea prenatală la poluarea aerului și oxigenul scăzut în jurul momentului nașterii, printre altele.

Grupuri de advocacy precum Autism Speaks susțin că autismul pare să fie mai frecvent în prezent decât în trecut, datorită creșterii gradului de conștientizare a acestei afecțiuni, îmbunătățirii screening-ului și modificării criteriilor de diagnosticare, ceea ce duce la depistarea mai timpurie și la diagnosticarea mai multor copii.

Potrivit The Washington Post, care a raportat pentru prima dată concluziile administrației Trump, noul ghid va sfătui femeile la începutul sarcinii să nu folosească paracetamol decât dacă au febră.

Cercetătorii au avertizat că sfatul ar putea descuraja femeile însărcinate să ia paracetamol, care ajută la reducerea febrei. Febra mare în timpul sarcinii este considerată un factor de risc pentru tulburările de neurodezvoltare la copii.

„A sugera femeilor însărcinate că acest medicament nu este sigur va provoca multă anxietate femeilor care se simt deja vulnerabile și copleșite de informații”, a declarat Dr. Linden J Stocker, consultant în medicină fetomaternă la Spitalele Universitare Southampton din Marea Britanie.

În același timp, Botha a avertizat că anunțul ar putea stigmatiza familiile cu copii care au autism.