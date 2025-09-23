De ce comentariile lui Trump despre vaccinuri și paracetamol pun în pericol sănătatea copiilor

Pentru a decide ce medicamente sau vaccinuri ar trebui să ia ei sau copiii lor, publicul se bazează pe declarații măsurate, prudente și bazate pe cercetări științifice solide. Atunci când președintele american Donald Trump a afirmat luni, în Biroul Oval, că administrarea de Tylenol, cunoscut sub numele de paracetamol în alte părți, „nu este bună” și că femeile însărcinate ar trebui să „lupte din răsputeri” pentru a-l lua doar în caz de febră extremă, el a emis conjecturi, opinii personale și instincte, relatează BBC.

În ceea ce privește paracetamolul, există cercetări recente – o revizuire a studiilor – care sugerează o asociere între utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii și autismul la copii, dar nu există o legătură cauzală, ceea ce înseamnă că nu există dovezi puternice care să sugereze un risc.

Alți cercetători nu au găsit nicio legătură, dar președintele Trump a mers mult mai departe în comentariile sale, îndemnând femeile să nu ia medicamentul în timpul sarcinii decât dacă nu pot „rezista”.

Oficialii din domeniul sănătății din Regatul Unit au subliniat că paracetamolul rămâne cel mai sigur analgezic disponibil pentru femeile însărcinate. Aspirina sau ibuprofenul nu sunt recomandate în mod normal, deoarece aceste medicamente pot afecta circulația copilului.

Febra netratată în timpul sarcinii poate fi, de asemenea, potențial dăunătoare în timpul sarcinii. Secretarul britanic pentru sănătate, Wes Streeting, a declarat: „Am încredere în medici mai mult decât în președintele Trump, sincer, în această privință”.

Mel Merritt, director de politici și campanii la National Autistic Society, a declarat: „Acest lucru este periculos, este anti-știință și este iresponsabil. „Președintele Donald Trump colportează cele mai rele mituri din ultimele decenii. O astfel de pseudoștiință periculoasă pune femeile însărcinate și copiii în pericol și devalorizează persoanele autiste.

„Să fim clari – analgezicele nu provoacă autism și vaccinurile nu provoacă autism”. Dar, în ceea ce privește vaccinurile, președintele a făcut probabil cele mai alarmante comentarii ale sale, fără a recurge la știință sau la statistici. El a afirmat că bebelușilor fragili li se pompează lichid de parcă ar fi „cai” și că vaccinurile combinate sunt dăunătoare.

El a menționat vaccinul ROR (rujeolă, oreion și rubeolă) ca fiind unul care ar trebui administrat în doze unice, mai degrabă decât combinat, și că a auzit o mulțime de lucruri rele despre acesta de-a lungul anilor. Această afirmație are ecouri ale afirmațiilor total discreditate ale lui Andrew Wakefield – medicul britanic care a fost radiat din registrul medical al Regatului Unit pentru cercetările sale lipsite de etică și pentru afirmațiile sale dezmințite care au legat vaccinul ROR de autism.

Comentariile președintelui Trump cu privire la vaccinuri vor fi categoric respinse și condamnate de factorii de decizie din Regatul Unit, dar nu pot fi ignorate. Acest lucru se datorează faptului că ele riscă să submineze și mai mult încrederea în imunizare – una dintre marile povești de succes în domeniul sănătății din ultimul secol.

Dacă părinții se abțin să își vaccineze copiii ca urmare a afirmațiilor nefondate ale acestuia, există riscul reapariției unor boli precum rujeola, tusea convulsivă și poliomielita, care încep deja să își facă o revenire îngrijorătoare. Vaccinurile combinate reprezintă pilonul de bază al imunizării copiilor.

Acestea îi scutesc pe copii de zeci de vizite repetate pentru a fi injectați. Președintele Trump a sugerat ca vaccinurile să fie administrate în doze unice, dar acest lucru înseamnă că copiii ar rămâne neprotejați pentru perioade lungi de timp în așteptarea următoarei doze. Politica de sănătate merită fapte concrete. Ceea ce am văzut aseară la Casa Albă a fost un comentariu și un potențial de confuzie uriașă.