Panama anunţă arestarea în Venezuela a presupusului autor al unui atentat comis împotriva unui avion în 1994, soldat cu 21 de morți

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Autorităţile panameze au anunţat duminică arestarea în Venezuela a presupusului autor al unui atentat comis împotriva unui avion în 1994 în Panama, soldat cu 21 de morţi, majoritatea evrei, atac atribuit grupării islamiste libaneze Hezbollah, relatează luni agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Avionul, zborul Alas Chiricanas 901, a explodat după decolarea de pe un aeroport din provincia Colon, în noaptea de 19 iulie 1994. Toţi pasagerii, în mare parte membri ai comunităţii evreieşti din această ţară din America Centrală, au fost ucişi, inclusiv trei americani. Acesta rămâne cel mai grav atac terorist din istoria Panama.

Biroul Interpol din Caracas a confirmat b iroului din Panama „arestarea cetăţeanului venezuelean Ali Zaki Hage Jalil”, a anunţat poliţia panameză într-un comunicat.

„Arestarea a avut loc pe 6 noiembrie pe Insula Margarita”, în statul venezuelean Nueva Espara, a anunţat poliţia, adăugând că procedurile de extrădare sunt în curs de desfăşurare.

Ministerul panamez de Externe a indicat, de asemen ea, sâmbătă că a iniţiat „demersuri diplomatice şi juridice” pentru ca „suspectul să fie adus în faţa justiţiei panameze”.

Ministerul şi-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la „prezenţa şi şederea în impunitate a unei persoane în Republica Venezuela, care este în mod clar legată de atacul terorist comis asupra zborului 901 din 19 iunie 1994”.

În octombrie 2024, Statele Unite au oferit o recompensă de cinci milioane de dolari pentru orice informaţie legată de expl ozia avionului, pe care Washingtonul a legat-o de o posibilă acţiune a unui comando sinucigaş al mişcării şiite libaneze Hezbollah.

Ancheta a fost redeschisă de justiţia panameză după vizita preşedintelui de la acea vreme, Juan Carlos Varela, în 2018 în Israel, când prim-ministrul Benjamin Netanyahu i-a spus că serviciile de informaţii israeliene au stabilit că a fost vorba despre un „atac terorist” cel mai probabil comis de Hezbollah.