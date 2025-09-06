Atac al grupării jihadiste al-Shabaab împotriva trupelor americane în Somalia pe motiv de solidaritate cu Palestina

Comandamentul Militar al SUA pentru Africa (AFRICOM) a recunoscut un atac comis săptămâna aceasta împotriva trupelor sale din sudul Somaliei şi revendicat de gruparea jihadistă al-Shabaab, atac anunţat anterior de aceasta din urmă, relatează sâmbătă agenţia EFE.

Atacul a avut loc joi şi a ţintit complexul militar american de pe aeroportul din oraşul de coastă Kismayo, transmite Agerpres.

Într-o declaraţie publicată pe canalele sale de comunicare, gruparea jihadistă a susţinut că operaţiunea „a avut ca rezultat distrugerea unor vehicule militare, dezactivarea unor instalaţii esenţiale şi morţi şi răniţi în rândul inamicului”, versiune a evenimentelor care însă nu este confirmată de SUA.

Gruparea al-Shabab a motivat acest atac ca o acţiune de solidaritate cu „Palestina, unde ocupantul sionist, cu sprijinul deplin al SUA şi al aliaţilor săi occidentali, continuă să comită masacre oribile”.

Comandamentul Militar al SUA pentru Africa (AFRICOM) a confirmat între timp că „forţele americane şi africane aliate au primit foc indirect în apropierea oraşului Kismayo”. „Nu s-au raportat răniţi şi nici victime în rândul trupelor americane. Nu au fost semnalate până în acest moment pagube în baza” militară a coaliţiei, a transmis comandamentul militar american pe contul său de pe reţeaua de socializare X, fără a oferi detalii suplimentare.

Gruparea al-Shabaab a jurat credinţă mişcării islamiste al-Qaida şi luptă contra guvernului somalez de aproape 15 ani. Combatanţii acestei grupări au fost alungaţi din principalele oraşe ale Somaliei, între care capitala Mogadiscio în 2011, dar rămân implantaţi în zone rurale întinse din ţară.

Statele Unite sprijină activ trupele somaleze în lupta împotriva grupărilor jihadiste, atât împotriva al-Shabaab, cât şi împotriva unei grupări locale rivale acesteia şi care este afiliată Statului Islamic (SI).

Somalia şi-a intensificat operaţiunile militare împotriva al-Shabaab de când preşedintele ţării, Hassan Sheikh Mohamoud, a anunţat un „război total” împotriva teroriştilor islamişti în august 2022.

De atunci, armata somaleză, susţinută de misiuni succesive ale Uniunii Africane (UA), a efectuat mai ofensive împotriva grupării jihadiste, uneori cu sprijinul militar oferit de SUA şi Turcia prin atacuri aeriene.

Gruparea al-Shabaab efectuează atacuri frecvente pentru a răsturna guvernul central susţinut internaţional şi urmăreşte crearea unui stat islamic radical în Somalia.

Această ţară se află într-o stare de conflict şi haos din anul 1991, când dictatorul Mohamed Siad Barre a fost înlăturat de la putere, iar de atunci grupările armate rivale şi liderii militari islamişti îşi dispută supremaţia.