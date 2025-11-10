Un ceas rar Patek Philippe se vinde cu 17,6 milioane de dolari

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un ceas Patek Philippe, care în 2016 a devenit cel mai scump ceas de mână vândut vreodată la licitație, a atins un preț și mai mare în acest weekend, a declarat duminică casa de licitații Phillips, scrie Fashion Network.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ceasul s-a vândut cu 14.190.000 de franci elvețieni (17,6 milioane de dolari), depășind suma de 11 milioane de franci obținută acum nouă ani, sau 11 milioane de dolari la momentul respectiv.

Ceasul Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph Reference 1518, fabricat în 1943, este unul dintre cele patru ceasuri cunoscute ca fiind fabricate din oțel inoxidabil, raritatea sa făcându-l mai căutat decât cele fabricate din aur.

Prețul său record mondial din 2016 pentru un ceas de mână a fost depășit în 2017 de ceasul Rolex Daytona al starului de la Hollywood Paul Newman, care a atins 17,8 milioane de dolari. Acesta a fost depășit în 2019 de un Patek Philippe Grandmaster Chime, care s-a vândut cu 31 de milioane de dolari.

Dar vânzarea modelului 1518 din oțel inoxidabil în acest weekend a reafirmat statutul său „ca unul dintre cele mai semnificative ceasuri de mână din punct de vedere istoric”, au declarat licitatorii.

Phillips a declarat că vânzarea a durat puțin sub nouă minute și jumătate, atrăgând cinci licitatori, ceasul fiind vândut în cele din urmă unui licitator telefonic. Mai mulți colecționari, dealeri și ceasornicari renumiți au fost prezenți în sala Hotelului President din Geneva pentru a asista la vânzare.

Phillips a declarat că un 1518 este genul de ceas care, odată achiziționat, „un cunoscător poate simți că a atins culmea colecționării”. Lansat în 1941, a fost primul cronograf cu calendar perpetuu produs în serie din lume.

Patek Philippe a produs aproximativ 280 de ceasuri Ref. 1518, majoritatea fiind realizate din aur galben, iar aproximativ o cincime din aur roz. Se știe că există doar patru ceasuri din oțel inoxidabil, acest ceas fiind primul dintre cele patru produse. Motivul pentru care Patek Philippe le-a fabricat rămâne un mister.

Licitații l-au numit „un ceas cu un statut aproape mitic, care reprezintă convergența supremă între semnificația istorică, măiestria designului, inovația mecanică și raritate”.

Pe parcursul licitației de două zile, Phillips a declarat că vânzarea totală a 207 loturi a atins peste 66,8 milioane de franci elvețieni, ceea ce, potrivit companiei, a fost cea mai mare sumă totală obținută vreodată la o licitație de ceasuri. Au participat aproximativ 1.886 de licitatori înregistrați din 72 de țări.