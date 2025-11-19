Bonus de 1.500 de euro pentru cei care aleg școli private pentru copiii lor / Propunere a partidelor de dreapta din Italia / ”Este un adevărat cadou pentru școlile private care calcă în picioare Constituția”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În ultima etapă a depunerii amendamentelor la bugetul Italiei, partidele de dreapta au revenit cu o propunere, după ce aceasta a fost respinsă anul trecut. Printre moțiunile prezentate de partidele majoritare în toamna anului 2025 se numărau stimulente pentru înscrierea în școli private, scrie Corriere della Sera.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Un voucher, contestat la momentul respectiv de opoziție, este propus din nou în două amendamente diferite: primul de către Forza Italia, semnat de Claudio Lotito, iar celălalt de Noi Moderati, prezentat de Mariastella Gelmini.

Dispoziția prevede un voucher de 1.500 de euro pe copil pentru familiile cu un ISEE (Indicator de Situație Economică Echivalentă) mai mic de 30.000 de euro, care optează pentru o școală privată aprobată de stat. Măsura ar costa 20 de milioane de euro.

„Centrul-dreapta încearcă din nou. Ca în fiecare an, propun un amendament pentru a acorda mai multe resurse școlilor private. Este un adevărat cadou care calcă în picioare Constituția”, susține Peppe De Cristofaro, liderul Alianței Verzi și Stânga și președintele Grupului mixt din Senat.

Senatorul M5S Barbara Floridia s-a alăturat și ea atacului. „Încă o dată, majoritatea care o susține pe Giorgia Meloni ne spune că „nu sunt bani”, dar îi găsește în mod miraculos pentru școlile private. Pentru școlile publice, pe de altă parte, nu există decât reduceri.”

Măsura e considerată necesară pentru a garanta libertatea de alegere a familiilor în materie de educație.