Schimbare de ultim moment: Adversarele României din barajul de calificare la CM 2026

România a încheiat pe locul trei grupa de calificare la CM de fotbal din 2026, iar tricolorii se vor afla în urna a patra la tragerea la sorți a duelurilor din baraj. Danemarca a luat locul Poloniei pe lista posibilelor adversare, modificarea de ultim moment venind după ce nordicii au pierdut ultimul meci din preliminarii (2-4 cu Scoția).

Danemarca, în locul Poloniei pe lista posibilelor adversare din baraj

Adversara României din semifinalele barajului de calificare va fi una dintre următoarele naționale: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina.

Inițial se vorbea despre Polonia în locul Danemarcei, dar acest lucru s-a schimbat după ce Danemarca a pierdut cu Scoția (4-2), iar nordicii au făcut rocada în urne cu polonezii.

România are garantat un singur meci, cel din semifinale, duel care se va disputa în deplasare.

Dacă va trece de una dintre Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina, atunci pentru naționala pregătită de Mircea Lucescu urmează finala barajului, cea care-i poate duce la Mondialul din vara anului viitor.

Tragerea la sorți a duelurilor din baraj are loc joi, 20 noiembrie, la ora 14:00.

Semifinala barajului se va disputa în data de 26 martie 2026.

Dacă România va câștiga în deplasare (cu una dintre Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina), atunci va juca finala barajului în data de 31 martie.

Tot în urma unei trageri la sorți tricolorii vor afla și peste cine pot da în posibila finală a barajului din 31 martie 2026: România ar întâlni una dintre echipele din urnele 2 sau 3, în funcție de cine va câștiga în semifinale.

Reamintim că România a încheiat pe locul 3 grupa preliminară, în urma Austriei și a Bosniei, și că tricolorii și-au asigurat locul la baraj din Liga Națiunilor.

România se va afla în urna a patra la tragerea la sorți a duelurilor din barajul de calificare la CM 2026.

Cum arată cele patru urne de la tragerea la sorți de joi