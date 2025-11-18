La întâlnirea cu prințul saudit Mohammed bin Salman la Casa Albă, președintele Trump l-a apărat pe acesta în fața presei și a respins întrebarea despre uciderea lui Khashoggi, susținând că jurnalistul era „extrem de controversat”

Președintele Donald Trump l-a primit marți în vizită la Casa Albă pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Potrivit CNN, el l-a apărat pe liderul saudit, respingând întrebările referitoare la uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în 2018. Președintele american a mai declarat că a primit un „răspuns pozitiv” din partea lui bin Salaman cu privire la aderarea la Acordurile Abraham.

Donald Trump a respins întrebarea despre uciderea lui Jamal Khashoggi susținând că jurnalistul disident saudit era „extrem de controversat” și că abordarea subiectului în cadrul întâlnirii sale cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman avea scopul de a-l pune în încurcătură pe vizitatorul său. „Vă referiți la o persoană extrem de controversată. Mulți oameni nu îl plăceau pe domnul despre care vorbiți. Indiferent dacă îl plăceați sau nu, lucrurile se întâmplă, dar el nu știa nimic despre asta și putem lăsa lucrurile așa”, a declarat Trump în Biroul Oval.

„Lucrurile se întâmplă”, a spus Trump mai târziu, insistând că prințul Bin Salman – despre care CIA a evaluat că probabil a ordonat asasinatul lui Khashoggi – nu a fost implicat. „El nu știa nimic despre asta și putem lăsa lucrurile așa. Nu trebuie să-l faceți pe oaspetele nostru să se simtă jenat punându-i o astfel de întrebare”, a spus Trump.

De asemenea, Trump minimizat potențialele conflicte de interese între afacerile familiei sale și Arabia Saudită, afirmând, printre altele, că „nu are nimic de-a face cu afacerile familiei”.

„Nu am nimic de-a face cu afacerile familiei. Eu am plecat. Ce face familia mea este în regulă. Ei fac afaceri peste tot. Au făcut foarte puține cu Arabia Saudită. De fapt, sunt sigur că ar putea face multe, iar tot ce au făcut a fost foarte bine”, a spus președintele.

Un reportaj CNN de la începutul acestui an a arătat că legăturile de afaceri ale familiei Trump cu Orientul Mijlociu s-au triplat de la primul mandat al președintelui. Casa Albă a minimizat în repetate rânduri orice aparență de conflict de interese cu afacerile familiei președintelui.