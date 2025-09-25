Preşedintele francez Emmanuel Macron afirmă că Trump este „mai aproape” ca oricând de Ucraina
Preşedintele francez Emmanuel Macron a estimat că omologul său american Donald Trump este în prezent „mai aproape decât a fost vreodată” de Ucraina şi speră că acest lucru va ajuta la „creşterea presiunii” asupra Rusiei, relatează AFP.
„El a văzut seriozitatea europenilor şi angajamentul lor (…). A văzut, de asemenea, eroismul ucrainenilor, al armatei lor şi capacitatea lor de a rezista”, a declarat preşedintele francez într-un interviu acordat canalului saudit Al-Arabiya, transmite Agerpres.
Şi „în acest context”, el este „cred, mai aproape de Ucraina, de europeni, decât a fost vreodată”, a adăugat el.
„Sper că acest lucru va creşte presiunea asupra Rusiei şi o va încuraja să înceteze luptele, să revină la negocieri şi să construiască un viitor posibil pentru ei şi pentru noi toţi”, a adăugat el.
După ce a privilegiat dialogul cu preşedintele rus Vladimir Putin şi l-a criticat ocazional pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, Donald Trump a comparat marţi Rusia cu un „tigru de hârtie” şi a sugerat că Ucraina ar putea câştiga războiul împotriva armatei ruse.
În februarie, Trump i-a spus lui Zelenski că „nu are cărţile în mână” în acest conflict declanşat de invazia rusă în februarie 2022.
