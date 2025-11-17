Mark Selby, campionul zilei în snooker: Victorie superbă cu Judd Trump în finala Champions of Champions

Mark Selby este marele campion al turneului Champions of Champions de la Leicester, multiplul câștigător al titlului mondial trecând clar, scor 10-5, în finala de Judd Trump (locul unu în lume).

Lider al ierarhiei mondiale, Trump a condus pe tabelă doar în startul finalei, cea mai mare diferență fiind de 3-1 în favoarea sa.

De la 3-3 am avut de-a face cu „o altă finală”, una în care Selby (locul 11 mondial) „a împletit” într-un mod armonios loviturile agresive de atac cu cele excelente din defensivă.

Selby s-a aflat în permanență în conducere, iar victoria, scor 10-5, nu poate fi pusă în vreun fel la îndoială.

Break-urile lui Selby au fost de 102, 83, 99, 102, 64, 90, 66, 138, 101 și 136 de puncte, în timp ce Trump a răspuns cu unele de 111, 73, 127, 71 și 85 de puncte.

Marele campion va pleca acasă cu un cec în valoare de £150.000 (nu este un eveniment de clasament).

Mark Selby is the 2025 Champion of the Champions 💪#ilovesnooker @markjesterselby pic.twitter.com/8r1PT28vvg — I ❤️ Snooker (@ILoveSnooker_) November 16, 2025

Leicester’s finest seals the title in exceptional fashion 🤩 Mark Selby, what a deserving champion 🙌@sportsbet #ChampofChamps pic.twitter.com/uRFrwojPSi — Champion Of Champions (@ChampOfChamps) November 16, 2025



Reamintim că evenimentul din Leicester Arena a avut premii totale în valoare de £440.000 și că ultimul campion era Mark Williams, la ediția din 2024.