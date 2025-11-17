Megadeth ajunge pe locul 1 în topul iTunes, devansând-o pe Taylor Swift / Noul single al Megadeth, „I Don’t Care”, a devenit un bestseller în America

Trupa de thrash metal Megadeth îşi va lansa cel de-al şaptesprezecelea album de studio, intitulat simplu „Megadeth”, în ianuarie, eveniment care va marca şi ultimul album de studio al muzicienilor. Vineri, noul single al Megadeth, „I Don’t Care”, a devenit un bestseller în America, iar performanţa pe iTunes arată cât de apreciată este încă formaţia, scrie Forbes, transmite News.ro.

„I Don’t Care” a ocupat locul 1 în topul iTunes Top Songs. Performanţa Megadeth este impresionantă, mai ales că trupa a avut de înfruntat concurenţa unor piese de mare succes din acest an şi a câtorva lansări noi interesante.

Vinerea marchează începutul unui nou cadru de monitorizare în industria muzicală globală. Este momentul în care majoritatea muzicienilor lansează melodii şi proiecte noi, deoarece astfel au la dispoziţie şapte zile complete pentru a acumula vizionări şi vânzări. Majoritatea muzicienilor care speră să aibă un impact asupra topurilor globale lansează muzică vinerea, iar de data aceasta, Megadeth este campioană.

Megadeth îi depăşeşte pe Alex Warren şi KPop Demon Hunters

„I Don’t Care” devansează piesa numărul 1 din America, „The Fate of Ophelia” de Taylor Swift. Această melodie ocupă în prezent locul al doilea în clasamentul iTunes Top Songs – deşi conduce Hot 100 pentru a cincea oară consecutiv – care clasează cele mai bine vândute piese de pe platformă în Statele Unite. În top zece se află şi „Ordinary” de Alex Warren şi „Golden” de KPop Demon Hunters, care au petrecut chiar mai mult timp în fruntea Hot 100 decât melodia actuală a lui Swift.

O serie de melodii noi ale unor vedete precum Louis Tomlinson de la One Direction, Prince and The Revolution, Depeche Mode, Charli XCX şi Jamie MacDonald au intrat în top 40, devenind rapid bestselleruri.

„I Don’t Care” este a doua piesă lansată de pe albumul Megadeth şi al doilea single oficial. La începutul lunii octombrie, trupa a lansat „Tipping Point”. Piesa, care s-a vândut bine încă de la lansare, a ajuns pe locul 18 în topul Billboard Hot Hard Rock Songs, unde „I Don’t Care” ar putea debuta într-o săptămână.

Megadeth este o prezenţă constantă în lumea rockului mai dur de peste 40 de ani. Grupul a lansat primul album, „Killing Is My Business… and Business Is Good!”, în primăvara anului 1985. De atunci, fiecare album complet lansat de rockeri a intrat în Billboard 200, iar formaţia a ajuns în top 10 cu opt proiecte.

Megadeth a urcat până pe locul 2 în 1992 cu „Countdown to Extinction”, în timp ce „The Sick, The Dying… and the Dead!” – cel mai recent proiect al grupului – a ajuns pe locul 3 în 2022.

Turneul final al Megadeth, care va dura jumătate de deceniu

Pe lângă un ultim album, Megadeth are în plan să revină pe scenă pentru un turneu de adio, pe care trupa l-a numit „This Was Our Life Tour”. Într-un interviu recent acordat revistei Kerrang!, superstarul rock şi liderul Megadeth, Dave Mustaine, a declarat că, deşi este vorba de un turneu de adio, acesta va dura cu siguranţă mult timp. „Vorbim cu uşurinţă despre un turneu de încă trei până la cinci ani”, a declarat muzicianul, aşa că fanii ar trebui să aibă timp să vadă trupa cel puţin încă o dată înainte de retragere.