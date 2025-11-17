G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Megadeth ajunge pe locul 1 în topul iTunes, devansând-o pe Taylor Swift…

Megadeth
sursa foto: Captura video

Megadeth ajunge pe locul 1 în topul iTunes, devansând-o pe Taylor Swift / Noul single al Megadeth, „I Don’t Care”, a devenit un bestseller în America

Articole17 Noi • 203 vizualizări 0 comentarii

Trupa de thrash metal Megadeth îşi va lansa cel de-al şaptesprezecelea album de studio, intitulat simplu „Megadeth”, în ianuarie, eveniment care va marca şi ultimul album de studio al muzicienilor. Vineri, noul single al Megadeth, „I Don’t Care”, a devenit un bestseller în America, iar performanţa pe iTunes arată cât de apreciată este încă formaţia, scrie Forbes, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„I Don’t Care” a ocupat locul 1 în topul iTunes Top Songs. Performanţa Megadeth este impresionantă, mai ales că trupa a avut de înfruntat concurenţa unor piese de mare succes din acest an şi a câtorva lansări noi interesante.

Vinerea marchează începutul unui nou cadru de monitorizare în industria muzicală globală. Este momentul în care majoritatea muzicienilor lansează melodii şi proiecte noi, deoarece astfel au la dispoziţie şapte zile complete pentru a acumula vizionări şi vânzări. Majoritatea muzicienilor care speră să aibă un impact asupra topurilor globale lansează muzică vinerea, iar de data aceasta, Megadeth este campioană.

Megadeth îi depăşeşte pe Alex Warren şi KPop Demon Hunters

„I Don’t Care” devansează piesa numărul 1 din America, „The Fate of Ophelia” de Taylor Swift. Această melodie ocupă în prezent locul al doilea în clasamentul iTunes Top Songs – deşi conduce Hot 100 pentru a cincea oară consecutiv – care clasează cele mai bine vândute piese de pe platformă în Statele Unite. În top zece se află şi „Ordinary” de Alex Warren şi „Golden” de KPop Demon Hunters, care au petrecut chiar mai mult timp în fruntea Hot 100 decât melodia actuală a lui Swift.

O serie de melodii noi ale unor vedete precum Louis Tomlinson de la One Direction, Prince and The Revolution, Depeche Mode, Charli XCX şi Jamie MacDonald au intrat în top 40, devenind rapid bestselleruri.

„I Don’t Care” este a doua piesă lansată de pe albumul Megadeth şi al doilea single oficial. La începutul lunii octombrie, trupa a lansat „Tipping Point”. Piesa, care s-a vândut bine încă de la lansare, a ajuns pe locul 18 în topul Billboard Hot Hard Rock Songs, unde „I Don’t Care” ar putea debuta într-o săptămână.

Megadeth este o prezenţă constantă în lumea rockului mai dur de peste 40 de ani. Grupul a lansat primul album, „Killing Is My Business… and Business Is Good!”, în primăvara anului 1985. De atunci, fiecare album complet lansat de rockeri a intrat în Billboard 200, iar formaţia a ajuns în top 10 cu opt proiecte.

Megadeth a urcat până pe locul 2 în 1992 cu „Countdown to Extinction”, în timp ce „The Sick, The Dying… and the Dead!” – cel mai recent proiect al grupului – a ajuns pe locul 3 în 2022.

Turneul final al Megadeth, care va dura jumătate de deceniu

Pe lângă un ultim album, Megadeth are în plan să revină pe scenă pentru un turneu de adio, pe care trupa l-a numit „This Was Our Life Tour”. Într-un interviu recent acordat revistei Kerrang!, superstarul rock şi liderul Megadeth, Dave Mustaine, a declarat că, deşi este vorba de un turneu de adio, acesta va dura cu siguranţă mult timp. „Vorbim cu uşurinţă despre un turneu de încă trei până la cinci ani”, a declarat muzicianul, aşa că fanii ar trebui să aibă timp să vadă trupa cel puţin încă o dată înainte de retragere.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Taylor Swift şi-a doborât propriul record Spotify pentru cele mai multe redări într-o singură zi cu „The Fate of Ophelia”

Articole5 Oct 2025
0 comentarii

Taylor Swift anunţă un nou album, intitulat „The Life of a Showgirl”

Articole12 Aug 2025
0 comentarii

După şapte ani de absenţă, Mariah Carey revine cu un nou album de studio

Articole22 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.