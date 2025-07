După şapte ani de absenţă, Mariah Carey revine cu un nou album de studio

„Regina Crăciunului” Mariah Carey se întoarce. Nu cu un nou videoclip pentru hitul ei nemuritor „All I Want for Christmas Is You”, ci cu al 16-lea album, intitulat „Here For It All”, care va fi lansat la 26 septembrie. Vedeta a anunţat vestea luni pe reţelele sociale, scrie Le Figaro, transmite News.ro.

„Sunt atât de fericită să dezvălui în sfârşit noul meu album întregii lumi. L-am ţinut secret o veşnicie! Mai e puţin şi gata, abia aştept să-l ascultaţi”, a comentat ea într-o postare pe Instagram.

În aşteptarea lansării, Mariah Carey a lansat pe 11 iulie primul single, cu accente R’n’B, „Type Dangerous”. Melodia, la compoziţia căreia a contribuit şi cântăreaţa, a beneficiat deja de mai multe remixuri.

Au trecut şapte ani de la lansarea ultimului album al lui Mariah Carey, „Caution”. Susţinut de single-urile „GFTO”, „With You” şi „A No No”, albumul a ajuns pe locul cinci în topul american. De atunci, cântăreaţa a profitat de succesul anterior, reeditând de mai multe ori albumul său de Crăciun, „Merry Christmas”.

Pe scena muzicală, diva nu a mai susţinut un turneu mondial de la „Caution World Tour”, în 2019. Deşi păstrează misterul în privinţa anunţului următoarei sale serii de concerte, Mariah Carey va fi unul dintre capetele de afiş ale festivalului Heritage Live.

Potrivit BBC, ea va cânta pe 15 august în reşedinţa regelui Charles al III-lea din Sandrigham.