„Era apogeul epocii flower power”: Povestea primului Festival Glastonbury din 1970

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Acum aproape 55 de ani, Michael Eavis a găzduit primul dintre legendarele sale festivaluri de muzică. În 1970, BBC a vizitat ferma sa de vaci din Somerset pentru a afla ce o face unică.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Cred că este cea mai rapidă modalitate de a-mi achita datoriile”, a declarat Michael Eavis pe 18 septembrie 1970, când a fost întrebat de BBC de ce l-a angajat pe rockerul glam Marc Bolan să cânte pe terenul său. Fermierul era intervievat în ferma sa din Somerset, așezat pe o toaletă improvizată din lemn, cu o zi înainte de deschiderea celui care avea să devină unul dintre cele mai faimoase și celebre festivaluri de muzică din lume.

În deceniile care au urmat, Festivalul Glastonbury a evoluat într-un spectacol cultural vibrant și extins, care atrage cele mai mari nume din industria muzicală: Neil Young, Olivia Rodrigo și The 1975 sunt programate să cânte în acest an. Biletele se vând în câteva minute, iar mii de petrecăreți din întreaga lume sunt așteptați să invadeze câmpurile fermecătoare ale fermei în această săptămână pentru a avea șansa de a experimenta mixul de muzică, dans și camaraderie al festivalului.

Dar primul festival a fost un eveniment mai modest și a fost parțial motivat de nevoia lui Eavis de a menține ferma familiei sale pe linia de plutire. „Este o modalitate de a rămâne în afaceri”, a declarat el reporterului BBC John Norman cu câteva săptămâni înainte de începerea primului festival. „Sunt oameni care vând totul în jurul nostru, mulți au vândut în ultimii cinci ani, și trebuie să facem ceva, pentru că agricultura este o pierdere totală.”

Familia lui Eavis cultiva pământul în Somerset, Marea Britanie, de peste un secol. Născut în 1935, era cel mai mare dintre cinci frați, iar părinții săi, un predicator metodist și o directoare de școală, le insuflaseră copiilor un puternic simț al responsabilității sociale. Dar încă din copilărie, Eavis era obsedat de muzica pop. La internat, la vârsta de nouă ani, a fost pedepsit pentru că a introdus în secret un aparat de radio, pentru a putea asculta Radio Luxemburg noaptea. Ca adult, în ciuda faptului că munca la ferma de vaci era obositoare și consumatoare de timp, a găsit totuși timp să se dedice pasiunii sale, punând muzică pop pentru vacile sale în timp ce le mulgea. „Am inventat un sistem audio, legat cu sfoară și alte lucruri, și l-am conectat la playerul meu din grajd, iar sunetul era fantastic. Așa că le puneam vacilor [melodia The Kinks] Lola zi de zi și îmi plăcea foarte mult”, a povestit el în podcastul Witness History al BBC, în 2015.

M-am gândit: „Doamne, trebuie să fac asta”. Așa că a doua zi m-am apucat să caut numărul de telefon al formației The Kinks – Michael Eavis

Fermierul era convins că și vacile se bucurau de selecția lui muzicală. „Le place foarte mult muzica”, a declarat el pentru BBC în 1970. „O punem în grajduri și ele s-au obișnuit cu ea. Și mi se pare că este dovedit că are efect asupra producției, pentru că am avut un mulgător care m-a înlocuit. În ziua în care eu nu am muls vacile pentru că prezentam emisiunea, un alt mulgător a refuzat să le pună muzică, iar producția a scăzut cu 10 galoane.”

Eavis conducea ferma de la vârsta de 19 ani, când tatăl său a murit de cancer. Dar, odată cu preluarea fermei Worthy Farm, Eavis a moștenit și un descoperit bancar considerabil. „Dacă ești blocat cu o fermă și te chinui să plătești o datorie la bancă pentru care este aproape imposibil să acoperi dobânzile, trebuie să-ți folosești capul și să te gândești la altceva”, i-a spus el lui Norman.

Inspirația i-a venit în vara anului 1970, când a fost lansat single-ul Lola. El participa, împreună cu viitoarea sa soție Jean, la Festivalul de Blues și Muzică Progresivă de la Bath și a fost impresionat de „atmosfera absolut minunată” a evenimentului.

Marc Bolan vine în ajutor

„Soarele strălucea, oamenii arătau fantastic, în special hipioții, îmbrăcați în haine grozave și cu flori în păr, toate lucrurile acelea, pentru că era apogeul erei flower power. Era o mulțime uriașă împotriva războiului din Vietnam, iar cântecele erau foarte emoționante. Și, având în vedere originea mea metodistă și educația ușor puritană, a fost o transformare radicală pentru mine”, a declarat el pentru BBC în 2015.

Eavis a văzut o modalitate de a-și îmbrățișa dragostea pentru muzică și comunitate, rezolvând în același timp problemele financiare. „Și asta a fost, într-adevăr. M-am gândit: «Dumnezeule, trebuie să fac asta». Eram destul de ambițios, cred, și puțin prea încrezut, aș spune. Așa că a doua zi m-am apucat să caut numărul de telefon al formației The Kinks.”

După ce a reușit să dea de agentul uneia dintre formațiile preferate ale lui și ale vacilor sale, Eavis a angajat grupul rock englez să cânte în deschidere pentru 500 de lire, în ciuda faptului că nu avea niciun fel de experiență în organizarea unui festival. Asta până când a apărut un articol în care se spunea că The Kinks cântau la ceea ce jurnalistul numea un „nou mini festival”, ceea ce l-a determinat pe agentul lor să-l sune din nou. „Mi-a spus: «Ce tot vorbești, un mini festival? Trupa mea e numărul unu în lume.» Așa că au anulat. Nu le-a plăcut”, a povestit Eavis pentru Witness History.

La problemele sale s-a adăugat faptul că, în momentul în care The Kinks s-au retras, afișele originale ale evenimentului – numit atunci Pilton Pop, Folk and Blues Festival – fuseseră deja tipărite. Cântărețul Wayne Fontana, cunoscut pentru hitul său din 1965, A Groovy Kind of Love, era și el pe afiș, dar nu a mai ajuns să cânte. Apoi, Eavis a avut un noroc chior. „Tipul mi-a spus: «Îi am pe Marc Bolan și Tyrannosaurus Rex și se duc la Butlins [un lanț de stațiuni de vacanță din Marea Britanie] în Minehead». Și a continuat: «M-am uitat pe harta rutelor și cred că trec pe lângă ferma ta, așa că ar putea să vină în locul lor?». I-am răspuns că ar fi fantastic. Bolan era figura paternă a mișcării glam rock și era mult mai la modă decât The Kinks, de fapt, așa că a fost un noroc fantastic.”

Nu toată lumea din zonă a fost de acord. „Satisfacerea tuturor autorităților locale – poliția, sănătatea și igiena și toate departamentele – a fost cel mai dificil aspect al întregii funcții”, a recunoscut Eavis pentru BBC în 1970. „Poliția a încercat din răsputeri să mă convingă să renunț la proiect. Dar, după ce am acceptat să îl realizez, poliția a înțeles că nu mă voi răzgândi și, de fapt, a fost foarte cooperantă. S-au comportat foarte bine.”

Intrarea la festivalul de o zi costa 1 liră (13,67 lire în moneda actuală), iar participanții primeau lapte gratuit de la fabrica de produse lactate.

Controversa stârnită de festival a servit în cele din urmă la promovarea acestuia atât în rândul trupelor, cât și al iubitorilor de muzică. „La început a fost multă opoziție, a apărut în ziare și a fost publicitate gratuită, așa că întregul spectacol a fost de fapt promovat fără niciun cost”, a declarat el în 2015. „Și Quintessence și tot felul de trupe hippie întrebau dacă pot veni să cânte și tot felul de lucruri. Iar eu le-am răspuns: «Da, veniți și alăturați-vă nouă»”.

Ceea ce a fost foarte bine, deoarece, la acea vreme, Eavis cheltuia sute de lire sterline pentru a transforma ferma liniștită din mediul rural într-un loc de festival, îndepărtând gardurile vii pentru a crea un auditoriu natural în care trupele să cânte. „Avem o pantă frumoasă în jurul scenei, iar scena este amplasată în partea de jos. Alimentarea cu energie electrică a scenei ne costă o avere, iar scena în sine este destul de scumpă”, a declarat el pentru BBC în 1970. Dar el credea că ferma sa era locul perfect pentru un festival. „Este un loc superb pentru asta, absolut ideal. Aici domnește un fel de euforie. Știi, e departe de realitățile dureroase ale vieții. Valea Avalon, Glastonbury și toată mistica care o înconjoară sunt un loc frumos. E un loc frumos pentru asta.”

Un fenomen cultural

Festivalul de muzică pop, folk și blues

Pilton a fost inaugurat a doua zi după ce legendarul chitarist Jimi Hendrix a murit în mod neașteptat, după ce a leșinat la o petrecere din Londra. Eavis a povestit în cadrul emisiunii Witness History că mulți dintre cei 1 500 de spectatori prezenți la prima ediție a festivalului aveau lacrimi în ochi la auzul veștii despre moartea starului rock. Intrarea la festivalul de o zi costa 1 liră (13,67 lire sau 18,44 dolari în moneda actuală), iar participanții primeau lapte gratuit de la ferma din apropiere. Bucătăria fermei Worthy Farm a fost transformată în cabină pentru trupele care cântau.

Deși nu a atras cei 5.000 de participanți pe care fermierul îi sperase, vestea festivalului său s-a răspândit atât de repede încât unii oameni, crezând că evenimentul este gratuit, au mers pe jos până la fermă din Londra. „Au ajuns la poartă și au rămas acolo, fără bani”, a povestit Eavis în 1970. „A venit un tip și a spus: «O să cer să se anunțe pe scenă și o să strângem bani pentru ei». În cinci minute am strâns 30 de lire. A fost absolut fantastic. Așa că i-am lăsat pe toți să intre. Nu puteai să-ți imaginezi un grup de oameni mai altruist.”

Dar festivalul inițial nu a rezolvat în cele din urmă problemele financiare ale lui Eavis. De fapt, el a înregistrat pierderi în urma evenimentului. A ajuns să-l plătească pe Marc Bolan, care avea să devină unul dintre cei mai mari rockeri britanici la începutul anilor 1970, în rate de 100 de lire sterline din profitul obținut din vânzarea laptelui, timp de cinci luni. „Chiar credeam că asta ar putea fi o soluție pentru a face față descoperitului de cont. Eram atât de naiv pe atunci, încât nu mi-am dat seama că nu era totul profit. Abia după 11 ani am început să fac profit”, a declarat el pentru Witness History.

Festivalul Glastonbury – numele stabilit în 1979 – a devenit în deceniile care au urmat un fenomen cultural . Rămâne o sărbătoare a muzicii, a artei și a idealurilor din spatele mișcărilor contraculturale din anii 1960 care l-au inspirat atât de mult pe Eavis. Strângerea de fonduri și sensibilizarea publicului cu privire la organizațiile caritabile alese de festival rămân în continuare una dintre forțele motrice din spatele organizării acestuia. Participarea la festival a devenit un rit de trecere atât pentru fanii muzicii, cât și pentru muzicienii profesioniști, cu artiști de la Radiohead și Stevie Wonder la Billie Eilish și The Rolling Stones în fruntea afișului celebrului Pyramid Stage de la Glastonbury.

În ciuda faptului că nu și-a achitat descoperitul de cont, Eavis a declarat pentru BBC că nu regretă nimic a doua zi după primul festival . „A fost absolut fantastic. A meritat. A meritat pentru succesul obținut. Au venit oameni din America, Germania și de peste tot și ne-au spus: «Doamne, a fost fantastic». Și a fost foarte frumos, pentru că eu nu aveam nicio experiență în acest domeniu, evident, iar din punct de vedere muzical, se pare că a fost la fel de bine cotat ca și alte festivaluri.”

Fermierul a mărturisit însă că „ar fi foarte bucuros să se întoarcă la vaci”, adăugând: „A fost foarte, foarte stresant și obositor.”