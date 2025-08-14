Nouă hotărâre pentru acordarea de ajutoare de urgenţă în bani sinistraţilor din Neamţ şi Suceava / Criteriile pentru recalcularea despăgubirea sinistraţilor: Sume mai mici pentru cei fără asigurare şi autorizaţie de construire

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a adoptat, joi, o nouă hotărâre privind acordarea de ajutoare de urgenţă în bani persoanelor afectate de inundaţiile din 27/28 iulie, în judeţele Neamţ şi Suceava.Potrivit hotărârii, sprijinul financiar se va acorda în funcţie de situaţia juridică şi de gradul de asigurare a locuinţelor afectate, după mai multe criterii.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Şeful DSU, Raed Arafat, a anunţat de asemenea criteriile pentru calcularea despăgubirilor pe care le vor primi din partea Guvernului persoanele afectate de inundaţii, urmând ca proprietarii care nu au autorizaţie de construire sau nu au asigurare obligatorie pentru locuinţă să primească sume mai mici.

Arafat a explicat că, până în prezent, a fost acordată o primă tranşă de sprijin financiar de urgenţă celor care au fost afectaţi de inundaţiile din Suceava şi Neamţ, iar Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă au făcut evaluările pagubelor asupra locuinţelor şi anexelor, pentru a se stabili exact care este suma care va fi acordată fiecărei familii afectate.

De asemenea, un grup de lucru interministerial a elaborat criteriile în baza cărora se vor acorda despăgubirile către sinistraţi, urmând ca aceste criterii să fie folosite şi în viitor.

Conform şefului DSU, au fost stabilite trei categorii de sinistraţi care vor primi despăgubiri: cei care au autorizaţie sau nu au nevoie de autorizaţie de construire; nu au autorizaţie de construire; nu au asigurarea obligatorie de locuinţă plătită.

Pentru cei care deţin autorizaţie de construire sau cărora nu le trebuie autorizaţie de construire, dacă suma stabilită de comitetul judeţean de evaluare este mai mare decât suma pe care o plăteşte asiguratorul, Guvernul va plăti 90% din diferenţă, ca sprijin suplimentar.

„Având în vedere că procedura de plată a asigurării poate dura mai mult, ei vor primi un avans de 30% din suma stabilită de comitetul judeţean, pentru a putea începe lucrările de reparaţii, de reconstrucţie. După care, în momentul în care primesc despăgubirea, se va stabili dacă persoana va da ceva înapoi sau dacă va primi mai mulţi bani din partea Guvernului, astfel încât să respectăm cele 90% din diferenţă între ce despăgubeşte asigurarea şi ce avem în evaluarea Comitetului”, a arătat Arafat.

Pentru cei care au autorizaţie de construire, dar nu deţin asigurare obligatorie pentru locuinţă, suma acordată ca despăgubire va fi 70% din valoarea calculată de comitetul judeţean de evaluare.

„Este un semnal ca oamenii să respecte legislaţia şi să se asigure. Pentru că este imposibil în continuare să fie despăgubiri fără să fie respectată legea privind asigurările. Sunt două sume de asigurare după categoria casei, fie 10.000 de euro, fie 20.000 de euro. Dacă eşti asigurat, primeşti această sumă şi acest lucru trebuie să se întâmple pentru că este prevăzut în lege”, a spus Arafat.

Pentru persoanele sinistrate care nu au autorizaţie de construire şi nici asigurare pentru locuinţă, suma acordată de Guvern ca despăgubire va reprezenta 50% din valoare stabilită de comitetele judeţene de evaluare.

Şeful DSU a mai declarat că toate persoanele sinistrate din Suceava şi Neamţ intră în una dintre cele trei categorii.

„Majoritatea sunt persoane care nu sunt asigurate. Dacă nu mă înşel, în Suceava sunt vreo 60 de locuinţe din toate cele afectate care au asigurare, restul sunt neasigurate. Dar sunt multe care nu necesită autorizaţie de construire. Ca sume de bani, ce ne aşteptăm, totalul despăgubirilor în judeţul Suceava va fi aproape de 3.800.000 euro, din care 1.500.000 de euro reprezintă asiguraţii. La nivelul judeţului Neamţ – 9.500.000 de lei, dar ar ajunge la 7.500.000 lei dacă se scad asigurările”, a precizat Arafat.

Potrivit hotărârii CNSU, ajutoarele nu se acordă dacă despăgubirile sunt acoperite integral printr-o poliţă de asigurare facultativă.