Muzicienii Andrei Ioniță și Florian Mitrea de la universitățile de arte Künste din Berlin și Royal Academy din Londra – apel la Nicușor Dan și Ilie Bolojan să renunțe la comasarea școlilor vocaționale

Muzicienii Andrei Ioniță și Florian Mitrea, absolvenți ai Școlii Gimnaziale de Arte „Iosif Sava” din București și profesori la universități de prestigiu din Berlin și Londra, fac apel public la președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și ministrul Educației, Daniel David, să renunțe la planurile de comasare care afectează și școlile vocaționale – artistice. Cei doi artiști avertizează că măsurile propuse „amenință însăși existența învățământului muzical de specialitate din România” și ar produce „grave consecințe la nivel de sănătate mintală și afectivă” pentru tineri, scrie Edupedu.ro.

„Propunerea desființării acestor școli de muzică, sau comasarea lor cu școli generale este un atac direct asupra comunității. Este paradoxal ca, într-o perioadă în care cererea pentru acest tip de educație depășește oferta, soluția propusă să fie diminuarea sau eliminarea lui”, transmit muzicienii într-o scrisoare deschisă adresată președintelui României, premierului și ministrului Educației.

Scrisoarea, distribuită pe Facebook de Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava” din București, este semnată de Andrei Ioniță, violoncelist, laureat la Concursul Ceaikovski de la Moscova și profesor asistent la Universität der Künste din Berlin, și de Florian Mitrea, pianist, laureat la concursurile ARD de la München și Hamamatsu și profesor la Royal Academy of Music din Londra.

Artiștii reamintesc rolul unic al acestor instituții: „De zeci de ani, școlile de muzică din țara noastră au oferit un serviciu unic cu discreție și consecvență. Aceste instituții reprezintă o investiție care a adus României adevărați ambasadori culturali pe scene din Statele Unite ale Americii și până în Japonia. În țară, absolvenții acestor școli sunt membri activi ai societății civile, implicându-se în proiecte sociale, educaționale și culturale, întorcând țării investiția primită la vârsta copilăriei”.

Ei subliniază și beneficiile educației muzicale, dincolo de pregătirea profesională: „Elevii dobândesc seriozitatea pregătirii, disciplina și etica muncii, capacitatea de a respecta termenele limită, abilitatea de a lucra armonios în echipă și multe altele. Prin muzică se dezvoltă empatia, abilitatea de a relaționa firesc cu cei din jur și echilibrul emoțional-mintal”.