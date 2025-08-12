A început ANONIMUL 2025. Mai mult de 4.000 de spectatori au văzut filmul de deschidere „Jeunes Mères” al fraţilor Dardenne

„Jeunes Mères”, cel mai nou film semnat de cunoscuţii cineaşti Jean-Pierre şi Luc Dardenne, a fost proiectat seara trecută, în premieră naţională, în deschiderea celei de-a 22-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film ANONIMUL. Mai mult de 4.000 de spectatori au fost prezenţi la eveniment, transmite News.ro.

Miruna Berescu, directoarea festivalului, a vorbit în cadrul galei despre susţinerea constantă a publicului şi a comunităţii din Sfântu Gheorghe, reprezentată şi anul acesta de grupul vocal „Ciornii Morii” care a cântat melodii în limbile română şi ucraineană, completând: „Cred că e importantă pasiunea pentru lucrurile pe care le faci şi respectul pentru cei pentru care le faci. Ne bucurăm să avem alături de noi un public şi parteneri cu valori comune, împreună cu care încercăm să construim lucruri de durată”.

Una dintre iniţiativele Festivalului de anul acesta a fost să aducă la Sfântu Gheorghe „Caravana Sanovan. Servicii Medicale Mobile” care a oferit consultaţii medicale gratuite pentru adulţi şi copii din comunităţi vulnerabile, cu acces limitat la servicii medicale, din Sfântu Gheorghe şi împrejurimi în primele două zile ale acestei ediţii.

„Sanovan. Servicii Medicale Mobile a ajuns la Anonimul după 9000 de kilometri parcurşi într-un an şi jumătate, 400 de pacienţi pediatrici şi 800 de pacienţi adulţi.

Suntem o echipă de medici specialişti şi rezidenţi, gata să vină acolo unde accesul la prevenţie nu există sau este îngreunat. Folosim tehnologie modernă, dar mai ales empatie. Ne-am dorit să fim aici din cel puţin două motive (nu adăugăm pe listă şi selecţia de filme): misiunea şi valorile noastre sunt comune cu cele ale voastre, dar şi cu cele ale unuia din partenerii noştri de cursă lungă – Oscar Downstream. Sanovan a fost alături încă de la debutul platformei www.româniatotănainte.ro, o platformă care susţine iniţiative esenţiale din educaţie, sănătate şi mediu şi legăturile pe care le-aţi creat timp de peste douăzeci de ani cu comunitatea din zonă ne-au ajutat să ajungem la un public ţintă, cu acces limitat la prevenţie medicală.” a spus Mihai Ranete, Medic primar radiologie şi imagistică medicală – Institutul Clinic Fundeni şi fondatorul SANOVAN. Servicii Medicale Mobile.

„Vocaţia mea, filmul” – proiect social-cultural de educaţie nonformală în rândul tinerilor din zona Deltei Dunării ajunge anul acesta la a patra ediţie şi păstrează tradiţia din anii trecuţi cu un program de activităţi ce vizează stimularea şi facilitarea accesului la educaţie culturală. Participanţii vor beneficia de întâlniri cu mai multe personalităţi din industria filmului şi media, printre aceştia numărându-se: Amalia Enache (jurnalist), Florin Negruţiu (jurnalist), Emanuel Pârvu (actor şi regizor), Marius Iacob (Lector Universitar la UNATC), Bogdan Ionescu (scenograf), Dan Hurduc (inginer de sunet). Paula Brezeanu (Coordonator Brand şi Experienţa Clienţilor) – E.ON Energie România, va discuta, la rândul său, cu elevii participanţi.

„Vocaţia mea, filmul” se desfăşoară în perioada 11-14 august în cadrul Festivalului ANONIMUL şi este un program organizat de Asociaţia FAMart cu sprijinul E.ON Energie România şi al Centrului Naţional al Cinematografiei.

O altă acţiune desfăşurată în parteneriat cu E.ON Energie România este „Atelierul de reciclare creativă”, ce are ca scop creşterea gradului de conştientizare a publicului cu privire la nevoia de a avea un comportament responsabil faţă de mediu, pe termen lung, prin reducerea risipei şi folosirea eficientă a surselor de energie. Alături de scenograful Bogdan Ionescu, participanţii vor explora modalităţi de reciclare şi reinventare a materialelor colectate selectiv pe durata festivalului, prin transformarea lor într-o operă de artă.

Atelierul se va desfăşura vineri dimineaţa la Cortul Festivalului din Green Dolphin Camping.

În seria Anonimul Talks s-a discutat astăzi, pornind de la subiectul filmului de deschidere, despre situaţia mamelor minore în România cu jurnalistele Amalia Enache şi Diana Popescu, actriţa Ilinca Manolache, medicul Mihai Ranete şi Andrada Cilibiu, activistă feministă la Centrul FILIA. Alte subiecte atinse în dialogul cu publicul prezent au fost: siguranţa femeilor, hărţuire sexuală, cadru legal şi iniţiative care ar putea modera realitatea prezentă.

Următoarea discuţie este programată pentru joi, 14 august, când vom intra în dialog cu regizorul Nadav Lapid, alături de Miruna Berescu (producătoare), Monica Felea (distribuitor de film), Victor Morozov (critic de film), Florin Negruţiu (jurnalist) şi Emanuel Pârvu (actor şi regizor) despre menirea unui artist, pornind de la filmul „Yes”.

Programul festivalului include două competiţii de scurtmetraje, româneşti şi internaţionale, o competiţie de lungmetraje, dar şi proiecţii în afara concursului. Toate vor avea loc în prezenţa membrilor echipelor de producţie şi vor fi prezentate atât în cinematograful amenajat în camping, cât şi în sălile din Green Village.

Cea de-a 22-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Independent ANONIMUL are loc în perioada 11-17 august la Sfântu Gheorghe, Delta Dunării.