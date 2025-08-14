BREAKING Premierul Bolojan, mesaj pentru primari după stoparea proiectelor supracontractate: Dacă nu luăm aceste măsuri, în toamnă vom intra în incapacitate de plată / Va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai premier. Însă, cât voi fi pe această funcție, voi face ceea ce trebuie pentru România

Premierul Ilie Bolojan le-a transmis joi primarilor de municipii un mesaj prin care le-a explicat de ce e obligat să stopeze finanțarea proiectelor din PNRR, unde precedentele guverne au acceptat o supracontractare de 20 de miliarde de euro. ”Dacă nu luăm aceste măsuri, plus altele, în toamnă vom intra în incapacitate de plată și nu vor mai fi bani nici pentru proiectele începute”, le-a transmis Bolojan primarilor nemulțumiți că unele proiecte trebuie stopate, potrivit surselor G4Media.

”Având în vedere situația dificilă in care suntem, va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai premier. Însă, cât voi fi pe această funcție, voi face ceea ce trebuie pentru România”, le-a mai spus Bolojan primarilor.

El a explicat în mesaj că România nu mai are capacitatea financiară de a asigura plățile pentru toate contractele de finanțare semnate în ultimii ani. ”Doar pe PNRR supracontractarea depășește aproape 20 de miliarde de euro”, le-a spus Bolojan primarilor. La aceste sume se adaugă Anghel Saligny, CNI, Transporturile, Sănătatea, supracontractarile pe POR și pe celelalte linii de finanțare, a mai spus premierul.

Ce înseamnă supracontractare? Atribuirea de către ministere, primării și agenții guvernamentale de proiecte finanțate din PNRR al căror buget depășește cu mult bugetul total al PNRR (circa 28 de miliarde de euro). O supracontractare cu 10-15% este normală, pentru a acoperi situația în care unele proiecte eșuează. Dar guvernele PSD-PNL conduse de foștii premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au ajuns la supracontractare de aproape 100% pe unele componente din PNRR, ceea ce a pus o presiune fără precedent pe bugetul de stat.

Ilie Bolojan a explicat și că o parte din contractele inițial cuprinse în PNRR nu mai pot fi finanțate din program și au fost scoase de la finanțare din cauza deficitului bugetar enorm produs de guvernele Ciucă și Ciolacu, dar și din cauza problemelor de la proiecte (licitații neconforme, lucrări ce nu pot fi terminate etc.)

Premierul le-a spus primarul că acele contracte de finanțare care nu au contractele de lucrări semnate vor fi denunțate unilateral, valoare fiind de peste 5 miliarde lei. ”Cu părere de rău, am avut 3 ani să le semnăm”, a spus Bolojan

În cee ce privește contractele deja semnate și aflate într-un stadiu de peste 30 %, Bolojan a transmis că vor continua si finanța chiar dacă nu mai sunt în PNRR.

Contractele aflate într-un stadiu de sub 30 % se vor analiza. ”Dacă se pot termina până anul viitor și nu sunt probleme cu ele, li se va asigura finanțarea. Decizia se va adopta prin memorandum în ședința de guvern. Asigurarea acestor sume va fi posibilă dacă ne reducem cheltuielile, ne creștem veniturile și eșalonam investiții în alte sectoare. Toate datele sunt cunoscute de la sfârșitul lunii iulie, după închiderea negocierilor cu Comisia Europeană. Situația a fost prezentată și în ședința de guvern cât și în cea de coaliție”, a mai spus Bolojan.

Context

Guvernul Bolojan a inițiat joi o ordonanță de urgență prin care să rezolve ”supracontractarea masivă” a proiectelor din PNRR făcută de precedentele guverne. Nota de fundamentare a proiectului de OUG arată că există un ”risc fiscal sistemic, iminent și de o gravitate excepțională”, dat fiind că pentru realizarea proiectelor e nevoie de cofinanțare de la buget. Guvernul propune prin acest proiect de OUG stoparea proiectelor PNRR care nu pot fi terminate până la 31 august 2026, precum și stoparea oricăror noi proiecte din programul Anghel Saligny.