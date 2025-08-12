EXCLUSIV De ce guvernul Ciolacu 2 a dat bugete de funcționare doar pentru câteva luni la unele ministere și agenții / Au apărut arierate de miliarde de lei / Instituții paralizate de lipsa banilor din buget / Ce spune fostul premier

Guvernul Ciolacu 2 a asigurat prin Legea bugetului 2025 fonduri insuficiente de funcționare pentru mai multe ministere și instituții, după cum au declarat în exclusivitate pentru G4Media mai mulți oficiali guvernamentali. Ministerul Apărării, Ministerul Educației, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Agenția Națională pentru Sport sunt doar câteva exemple de instituții cărora guvernul PSD-PNL-UDMR condus de Marcel Ciolacu le-a asigurat bugetul pentru doar câteva luni. Motivul alocărilor insuficiente e scăderea artificială, doar în scripte, a deficitului bugetar asumat de guvernul Ciolacu 2 la 7% din PIB. Prin aceste bugete insuficiente, Guvernul Ciolacu 2 a încercat să ascundă realitatea: deficitul bugetar real pe 2025 urma să fie mult mai mare, de aproape 10% din PIB, fără măsurile dure de reformă asumate de viitorul executiv.

Efectele acestui buget mincinos? Statul a început să acumuleze datorii de miliarde de lei la furnizori (arierate), iar noul guvern caută acum bani pentru asigurarea funcționării până la finalul anului, în plină criză bugetară.

Statul a început să acumuleze datorii de miliarde de lei la furnizori (arierate), iar noul guvern caută acum bani pentru asigurarea funcționării până la finalul anului, în plină criză bugetară. De ce este problema mai acută decât în alți ani, când asemenea situații erau rezolvate, măcat parțial, la rectificarea bugetară? Pentru că în 2025 există o supra-contractare masivă la bugetele Ministerului Dezvoltării și Ministerului Transportului, cu proiecte semnate pe bandă rulantă în anul super-electoral 2024 pentru primari, și nu pot fi tăiate bugetele acestora pentru a împărți banii la alte instituții, după cum au explicat pentru G4Media mai mulți miniștri. Și premierul Ilie Bolojan a declarat pe 10 august la Antena 3 că ”problema pe care o avem este că am semnat contracte de investiţii mult prea mari faţă de cele pe care şi le poate permite România”.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dr. Horațiu Moldovan, a confirmat pentru G4Media că instituția sa a primit prin Legea bugetului un buget mai mic decât necesarul.

”Casa Națională de Asigurări de Sănătate are un deficit semnificativ. Legea bugetului prevede un buget de 77 de miliarde de lei în acest an, deși instituția a transmis clar că e nevoie de un buget de 88 de miliarde de lei pentru acoperirea nevoilor, iar conform Planului strategic instituțional nevoia bugetară reală se ridica la aproximativ 100 de miliarde de lei pentru anul 2025. Deci Parlamentul a votat 77 de miliarde de lei pentru întregul an 2025, și se știa că aproximativ două luni de funcționare vor rămâne neacoperite, cu speranța că diferența va fi alocată la rectificare”, a declarat Horațiu Moldova pentru G4Media.

El a explicat și efectul imediat al funcționării cu un buget subdimensionat: acumularea de datorii către furnizori.

”Acum însă, Ministerul Finanțelor nu ne mai aprobă de trei luni suma totală lunară necesară decontării serviciilor medicale, nu pentru că nu ar dori să plătească, ci pentru că spune că nu are suficiente fonduri. Astfel, ei ne deblochează lunar circa 4 miliarde de lei în loc de necesarul de 5 miliarde, ceea ce duce la acumularea de arierate la spitale și la farmaciile care eliberează medicamente compensate și gratuite. Iar problema e efectul în piață al acestor arierate. De ce am ajuns cu aceste datorii? Pentru evitarea reducerii plăților la toate categoriile de servicii medicale (medicina de familie, ambulatoriul de specialitate, etc). Pentru a rezolva problema, cel târziu în octombrie avem nevoie neaparat o rectificare bugetară de 10 miliarde de lei”, a spus șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a admis voalat încă din 1 august situația. ”Vor fi bani şi de salarii, şi de pensii. Vor fi bani. Dar asta nu înseamnă că ipotezele pe care a fost construit acest buget sunt realiste. Pentru că avem această meteahnă să construim bugetul şi, la un moment dat, anumiţi ordonatori de credite, la final de an, să aibă mai puţini bani în buget decât le trebuie. (…) Am făcut o analiză amplă pe toţi ordonatorii de credite şi, în general, pe toată structura bugetului aşa cum a fost el aprobat pentru 2025 şi, într-adevăr, ipotezele lui nu stau în picioare în multe locuri”, a spus el la Antena 3.

Și ministrul Educației, Daniel David, a recunoscut că Ministerul Educației și Cercetării a primit „un buget de austeritate de la începutul anului”, insuficient pentru a acoperi salariile și bursele până în decembrie, potrivit Edupedu.ro.

„Bugetul a fost programat, a fost un buget de austeritate de la începutul anului. Noi am solicitat bani pentru toți, pentru tot anul. Am primit de la Ministerul de Finanțe pentru o parte din acest an, urmând să așteptăm rectificarea pozitivă, așa cum s-a întâmplat, repet, și-n anii trecuți. Acesta este motivul pentru care s-a vorbit despre educație”, a spus Daniel David la B1 TV pe 8 august.

O problemă similară cu subfinanțarea există și la Ministerul Apărării Naționale, potrivit informațiilor G4Media. Ministrul Ionuț Moșteanu nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.

Agenția Națională pentru Sport (ANS) a avut dificultăți în organizarea unei competiții sportive internaționale din cauza bugetării prea mici de la începutul anului. Bogdan Matei, președintele ANS, a declarat pentru G4Media că a fost nevoie să facă o cerere de mutare a fondurilor între capitolele bugetare pentru a putea organiza Campionatul mondial de natație pentru juniori la Otopeni, o competiție despre care se știa de anul trecut.

”Am gasit resursele necerare, circa 2,5 milioane lei, am mutat banii între capitole pentru ca am avut economii la unitatea centrală. Am transmis solicitarea de mutare a banilor între capitolelele noastre la Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului – instituție în subordinea căreia funcționăm, și nu cred ca vom întâmpina probleme cu aprobarea”, a declarat Bogdan Matei pentru G4Media.

El a spus că Agenția nu are probleme bugetare la capitolul salarizare pentru unitatea centrală și cele 102 de subordonate, în schimb a fost nevoie de o suplimentare de circa 3 milioane de lei de la SGG pentru plata unor facturi la capitolul bunuri și servicii.

”Problema cea mai mare e la federațiile sportive naționale, care nu sunt în subordinea noastra, dar primesc finanțare de la noi. În acest moment, șapte federații și-au epuizat în totalitate bugetul. Anul trecut agentia a primit la rectificare sumele necesare, sperăm că va fi la fel și în 2025. Avem probleme și la premierea sportivilor și antrenorilor medaliați la competiții, și e păcat să nu îi răsplătim pe campionii noștri”, a mai spus președintele Matei pentru G4Media.

Ce spune Marcel Ciolacu

Fostul premier Marcel Ciolacu afirmă, într-un răspuns pentru G4Media, că ministere și agențiile trebuiau să implementeze reforme pentru a reduce costurile, astfel încât să se încadreze în bugetele stabilite la începutul anului.

Răspunsul integral al lui Marcel Ciolacu:

„În 2025 România trebuie să înceapă o reducere a deficitului bugetar, primul an din cei 7, este evident, ca sintagma “asifgurarea de fonduri insuficiente” este o abordare total greșită.

⁠Față de deficitul de 9,3 în 2024, în 2025 trebuia să ne încadrăm în 7%. Acest lucru nu se poate realiza dacă toți ordonatorii de credite încearcă să cheltuie și mai mult.

⁠Pentru a a se încadra în bugetele stabilite prin legea bugetului de stat, ministerele și agențiile trebuia să implementeze reforme, să-și eficientizeze activitatea, să reducă costurile. Cei care nu au luat măsuri, acum nu se încadrează în buget.

⁠Sportul nu are buget separat, este la SGG, defalcarea/alocatea sumelor din bugetul SGG nu s-a făcut la nivelul MF sau al premierului”.

România are cel mai mare deficit bugetar din UE

Cu un deficit public de 9,3% din PIB, România a avut cel mai ridicat deficit din UE în 2024, cu mult peste pragul de 3% prevăzut de regulile fiscale ale blocului comunitar. Guvernul Ciolacu 1, format din PSD și PNL, a produs acest deficit record în anul super-electoral, când a crescut pensiile în două rânduri, a majorat salariile mai multor categorii de bugetari, a încheiat pe bandă rulantă contracte de investiții din fonduri europene și fonduri de la bugetul național.

În ciuda cheltuielilor bugetare fără precedent de la pandemie, Marcel Ciolacu a ratat intrarea în finala prezidențială din 2024, fiind primul candidat PSD care nu se califică în turul 2.