Ciprian Ciucu se ceartă cu Cătălin Drulă pe subiectul camerelor de supraveghere a traficului din Capitală / Candidatul USR la primăria Capitalei îl acuză pe Ciucu că a refuzat până acum dezbaterile

Cătălin Drulă susține într-o postare pe Facebook că Ciprian Ciucu refuză dezbaterile cu el propuse de presă și mediul academic și ar fi șters o postare pe acest subiect.

„Ciprian Ciucu postează mesajul din poză ca răspuns la propunerea mea de a operaționaliza un sistem de camere video cu radar, detecție de trecere pe roșu și încălcarea benzilor de autobuz.

Spune că se bucură că putem avea o dezbatere (asta în timp ce până acum, din ce știu eu, a refuzat toate dezbaterile cu mine propuse de presă și mediul academic).

Accept dezbaterea și îi pun un comentariu (îl reproduc mai jos).

Rezultat: în 2 minute își șterge postarea. Concluziile le trageți voi.

Comentariul pe care îl pusesem:

„N-ai înțeles sau te faci că nu înțelegi. E vorba de camere video omologate cu radar pentru viteză, sau pentru supraveghere benzi unice de autobuz, pe baza cărora MAI să dea și amenzi. Știi tu, MAI unde e ministru colegul tău Predoiu. Care de ani de zile operaționalizează la sistemul de dat amenzi, de nici azi nu funcționează.

Cluj și Timișoara au camere de-astea montate, dar constatările merg la gunoi. Dacă vine ministrul de Interne la tine la lansare, nu i-ai putea cere să își facă datoria (legea îl obligă) și să operaționalizeze o măsură necesară pentru siguranța oamenilor?

Întâi i-a trebuit lege, s-a dat lege. Apoi n-avea ordin de ministru, dar l-a dat și pe ăla, deși după ce ieșise din termen. De vreo 3 luni, a apărut altă problemă: trebuie “operaționalizat”. A mai trecut o lună de când a murit mămica pe trecerea de pietoni și colegul Predoiu (cu care ai candidat în tandem în 2016) tot operaționalizează…

Știi la ce ar mai ajuta sistemul ăsta?

Să nu te mai rogi tu cum ai făcut acum câteva luni de Poliția Rutieră (adică de Predoiu) să supravegheze banda unică de pe Uverturii. Știi, în loc de un echipaj de poliție stă o cameră și filmează, automat, continuu și constată că B123XYZ a intrat ilegal pe banda de autobuz și trimite la MAI, unde se emite amenda tot automat, problem solved.

Cred că ar fi mai util să vorbești cu colegul de partid și să rezolve o problemă reală, decât să te lauzi cu sisteme de siguranță publică (camere de supraveghere a spațiului public) de care au toate municipalitățile din România și să iei în derâdare o problemă de siguranță rutieră reală și de absență a actului de poliție.

PS a repostat ulterior clipul cu sistemul de camere de supraveghere _de ordine publică_, dar fără vreo referință la vreo dezbatere sau la mine”, scrie Cătălin Drulă pe Facebook.