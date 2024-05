Drulă: Ameninţarea pentru Ciolacu, Ciucă şi o mare mafie suntem noi. Ei nu sunt interesaţi de AUR sau de Şoşoacă, ci de noi, pentru că suntem singurii care le pot strica planurile

Liderul USR, Cătălin Drulă, a afirmat, sâmbătă, la Milano, la o întâlnire cu români stabiliţi în Italia, că mobilizarea la vot în 9 iunie este foarte importantă. ”Oricât ar încerca să ne pună pumnul în gură, să fie clar: ameninţarea pentru Ciolacu, Ciucă şi o mare mafie suntem noi. Ei nu sunt interesaţi de AUR sau de Şoşoacă, ci de noi, pentru că suntem singurii care le pot strica planurile”, a susţinut el, transmite News.ro.

Liderii Dreapta Unită Cătălin Drulă şi Eugen Tomac, alături de preşedintele USR Diaspora, Iulian Lorincz, s-au întâlnit, sâmbătă, la Milano, cu români stabiliţi în Italia, potrivit unui comunicat de presă transmis de USR.

”Astăzi suntem a doua oară în trei săptămâni în Italia. Am fost la Roma, astăzi suntem la Milano. Asta arată ce importantă este diaspora pentru noi”, a declarat Cătălin Drulă, în faţa românilor prezenţi la eveniment.

Publicitate electorală

El a subliniat cât de importantă este mobilizarea la vot din 9 iunie. ”În România şi în Diaspora putem să mergem la o victorie mare anul acesta!”, a arătat el.

În discursul său, Cătălin Drulă a avut un mesaj ferm către actuala guvernare: ”Oricât ar încerca să ne pună pumnul în gură, să fie clar: ameninţarea pentru Ciolacu, Ciucă şi o mare mafie suntem noi. Ei nu sunt interesaţi de AUR sau de Şoşoacă, ci de noi, pentru că suntem singurii care le pot strica planurile. Panica lor e evidentă. Dacă scoatem un scor bun pe 9 iunie, s-a dus planul lor”.

”De ce să credem că avem de ales doar între impostori ca Ciolacu sau Ciucă? Oameni care nu au studii făcute la timpul lor, cărora nu le pasă de nimic altceva decât de putere. Se înfruptă din acea putere şi vor doctorate false pentru că sunt nimeni. Sunt nişte impostori”, a continuat Cătălin Drulă.

El a amintit realizările USR la guvernare, inclusiv Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

”Am fost la Bruxelles şi am discutat în engleză, am dat argumente, am explicat, am negociat. Am reuşit să punem acolo acest proiect pentru România. Am adus bani pentru lucrurile care contează în România şi dor. Am atras peste 7 miliarde pentru drumuri. Spre deosebire de Grindeanu, care timp de 8 luni nu a făcut nimic, noi am reuşit să creăm PNRR”, a arătat el.

În încheiere, Cătălin Drulă a făcut un apel la mobilizare: ”Românii trebuie să spună anul acesta, în 2024, destul! Eu cred că ţara asta are resurse şi că putem câştiga anul acesta. Mergem la victorie, începem cu 9 iunie”.