Kamala Harris nu exclude o nouă candidatură la fotoliul de la Casa Albă în 2028 / Ea a dispărut complet din dezbatrea publică după ce a fost înfrântă de Donald Trump

Kamala Harris, candidata democrată înfrântă în alegerile prezidenţiale americane de la sfârşitul lui 2024, nu va candida la postul de guvernatoare a Californiei în 2026, anunţă miercuri într-un comunicat fosta vicepreşedintă, fără să excludă însă o nouă candidatură la fotoliul de la Casa Albă în 2028, relatează News.ro, care citează AFP.

”În ultimele şase luni, mi-am acordat timp să reflectez (…) la cel mai bun mijloc prin care să-mi continui lupta pentru poporul american şi să apăr valorile şi ideile care-mi sunt dragi”, scrie ea.

”În aceste ultime luni, am reflectat serios să cer poporului californian privilegiul de a candida ca guvernatoare. Iubesc acest stat, populaţia sa şi promisiunile sale. Aceasta este casa mea. Însă, după o reflecţie chibzuită, am decis să nu candidez la postul de guvernatoare în aceste alegeri”, anunţă fosta vicepreşedntă a lui Joe Biden, împinsă în cursa la fotoliul de la Casa Albă în urmă cu un an, după ce fostul preşedinte s-a retras.

”Pentru moment, leadershipul şi angajamentul mele publice nu vor presupune un mandat ales”, continuă Kamala Harris.

Ea îşi evocă în continuare intenţia de a ”împărtăşi mai multe detalii în lunile viitoare despre proiectele” sale.

Kamala Harris aproape că a dispărut complet din dezbatrea publică după ce a fost înfrântă de către republicanul Donald Trump în noiembrie.

Fosta senatoare şi procuroare generală a Californiei profită de această intervenţie pentru a cataloga perioada actuală drept un ”moment de criză” şi îndeamnă la ”metode şi o abordare noi” în ”efectuarea schimbării” în viitor – ”loiali valorilor şi principiilor noastre, dar fără să fim înlănţuiţi la acelaşi software”.