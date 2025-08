Ministrul Sănătăţi, despre demiterea şefului Centrului de Arşi de la Spitalul Floreasca: Timp de mai bine de zece zile nu a putut fi contactat de managerul unităţii, mi se pare o lipsă de etică. Azi dimineaţă mi-a transmis că nu îşi dă demisia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susţine că decizia demiterii şefului Centrului de Arşi de la Spitalul Floreasca, Tiberiu Paul Iacob, a fost luată după ce timp de zece zile acesta nu i-a răspuns la telefon managerului de spital, ministrul calificând atitudinea drept ”o lipsă de etică”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ministrul Sănătăţii a declarat, luni seară, la Digi 24, că nu a discutat cu fostul şef al Centrului de Arşi de la Spitalul Florească de la izbucnirea scandalului şi că acesta nu a putut fi contactat nici de managerul unităţii medicale, dar nici de alte persoane.

”Faptul că timp de peste zece zile nu dă niciun semn, nu răspunde la telefon, el a fost contactat şi de manager şi de alte persoane, am înţeles că nu au reuşit să discute cu dânsul, mi se pare o lipsă de etică, în primul rând, pentru funcţia de conducere pe care o are. Mi se pare o lipsă de etică faţă de colegii lui din acel centru şi din întreg spitalul”, a afirmat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete a dezvăluit că a fost contactat abia duminică de către şeful Centrului de Arşi, iar în cursul dimineţii de luni acesta l-a anunţat că nu îşi va da demisia.

”De când avem această situaţie la Spitalul Floreasca am fost contactat duminică, pentru prima dată de domnul conferenţiar, fost coordonator al Centrului de Arşi. Eram într-o delegaţie, sigur, am discutat doar în scris, prin mesaje, şi este adevărat că azi dimineaţa am primit şi eu această părere a dânsului, şi anume că nu îşi va da demisia pentru că el nu este responsabil de ce s-a întâmplat acolo”, a mai declarat ministrul.

Întrebat despre faptul că fostul şef al Centrului de Arşi ar avea toate documentele în regulă şi că ar fi acoperit de hârtii, ministrul Sănătăţii a răspuns că deontologia profesională şi bunul simţ nu pot fi acoperite de hârtii.

”Eu nu am cum să introduc într-un ordin de ministru obligativitatea de a avea bun simţ. (…) Mi se pare o lipsă de etică faţă de pacient. Din acest motiv i-am cerut demisia. Sigur că azi dimineaţă a avut aceeaşi părere, că merită acea poziţie şi că tot ceea ce a făcut el pentru colegii lui şi pentru acel centru este benefic. Ori eu nu am această părere vizavi de activitatea lui de coordonator”, a mai declarat Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a precizat că nu poate evalua calitatea de medic, ci doar cea de coordonator a activităţii: ”Nu mă pronunţ asupra calităţilor sale profesionale de chirurg, poate excepţional, nu am spus niciodată acest lucru şi nu voi spune niciodată. Nu îl voi evalua medical, pentru că nu am acest atribut. Însă mă pot pronunţa, şi am făcut-o deja şi o fac în continuare, asupra calităţii sale de coordonator al unui centru important din această ţară”.

Şeful Centrului de Arşi de la Spitalul Floreasca din Capitală, Tiberiu Paul Neagu, a fost demis, luni, de managerul unităţii, la câteva zile de la solicitarea făcută de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, ca şeful secţiei respective să demisioneze.

În acelaşi timp a fost demisă şi conducerea laboratorului spitalului.

Spitalul Floreasca este implicat într-un imens scandal, după ce o pacientă cu arsuri pe 70% din corp s-a ales cu mai multe infecţii spitaliceşti multirezistente, în cele din urmă fiind transferată în Belgia. Un control dispus de ministrul Sănătăţii a scos la iveală mai multe nereguli, peste 60 de medici urmând să fie audiaţi, totodată, la Colegiul Medicilor.