Kanye „Ye” West riscă arestarea imediată în Brazilia pentru declarații pro-naziste

Kanye „Ye” West se îndreaptă spre São Paulo la sfârșitul acestei luni, unde ar putea fi arestat imediat, scrie Euronews.

Potrivit Metropoles , Parchetul din statul São Paulo ar fi ordonat arestarea rapperului american dacă acesta va face declarații pro-naziste, „va justifica în vreun fel nazismul” pe scenă sau va interpreta controversata sa piesă „Heil Hitler” în timpul concertului, care este programat să aibă loc pe 29 noiembrie.

„Nimeni care promovează nazismul nu va cânta sau recita vreun vers pe echipamentele publice aparținând Primăriei”, a declarat primarul São Paulo, Ricardo Nunes. „Vom face tot ce este necesar pentru a ne asigura că nimeni care promovează nazismul nu va desfășura niciun fel de activitate aici, în orașul São Paulo.”

Promotorii spectacolului lui Ye, Guilherme Cavalcante și Jean Fabrício Ramos, ar putea fi arestați dacă Ye depășește limita.

Asta dacă concertul va avea loc, deoarece încă nu a fost rezervată o sală.

Spectacolul era programat inițial să aibă loc pe circuitul Interlagos, dar sala a fost deja retrasă din cauza remarcilor antisemite îndelungate și documentate ale lui Ye.