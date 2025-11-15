Kanye „Ye” West riscă arestarea imediată în Brazilia pentru declarații pro-naziste
Kanye „Ye” West se îndreaptă spre São Paulo la sfârșitul acestei luni, unde ar putea fi arestat imediat, scrie Euronews.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Potrivit Metropoles, Parchetul din statul São Paulo ar fi ordonat arestarea rapperului american dacă acesta va face declarații pro-naziste, „va justifica în vreun fel nazismul” pe scenă sau va interpreta controversata sa piesă „Heil Hitler” în timpul concertului, care este programat să aibă loc pe 29 noiembrie.
„Nimeni care promovează nazismul nu va cânta sau recita vreun vers pe echipamentele publice aparținând Primăriei”, a declarat primarul São Paulo, Ricardo Nunes. „Vom face tot ce este necesar pentru a ne asigura că nimeni care promovează nazismul nu va desfășura niciun fel de activitate aici, în orașul São Paulo.”
Promotorii spectacolului lui Ye, Guilherme Cavalcante și Jean Fabrício Ramos, ar putea fi arestați dacă Ye depășește limita.
Asta dacă concertul va avea loc, deoarece încă nu a fost rezervată o sală.
Spectacolul era programat inițial să aibă loc pe circuitul Interlagos, dar sala a fost deja retrasă din cauza remarcilor antisemite îndelungate și documentate ale lui Ye.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
PNL Iaşi l-a exclus pe consilierul de la Mogoşeşti, arestat pentru că ar fi exploatat două persoane să muncească în condiţii degradante. Liderul PNL Iaşi îl acuză pe şeful local PSD că “face scut“ în jurul edilului din Grozeşti, acuzat că a lovit doi copii
Uros Nikolic, arbitru de baschet, a fost arestat în Serbia. Este suspectat că ar avea legături cu o reţea mafiotă
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.