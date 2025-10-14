G4Media.ro
Bărbatul care a furat 10 milioane de lei din Poşta Mare Timişoara…

Sursa: Pexels.com

Bărbatul care a furat 10 milioane de lei din Poşta Mare Timişoara a fost depistat în Italia / A fost arestat și urmează să fie extrădat în România

Bărbatul care a furat la sfârşitul lunii mai 10 milioane de lei din Sucursala Timişoara a Poştei Române, dat în urmărire internaţională, a fost depistat, marţi, în Italia, transmite Agerpres.

„În urma unei strânse colaborări între Biroul Ataşatului de Afaceri Interne Italia şi Serviciul de Investigaţii Criminale Timiş, sprijiniţi de Serviciul Central Operativ al Poliţiei Italiene, Squadra Mobile Milano şi Squadra Mobile Pavia, au fost desfăşurate, începând cu data de 1 octombrie, o serie de activităţi operative comune. În urma acestor acţiuni, în această dimineaţă, autorităţile italiene au arestat un cetăţean român, de 37 de ani, urmărit internaţional în baza unui mandat de arestare preventivă emis de autorităţile judiciare din România pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat cu consecinţe deosebit de grave”, se arată într-un comunicat transmis marţi de IGPR.

Acesta este cercetat pentru sustragerea a 10 milioane de lei din incinta unui oficiu poştal din municipiul Timişoara. Persoana urmărită se ascundea într-un apartament din localitatea Pavia, unde utiliza documente false pentru legitimare.

IGPR Subliniază c această operaţiune reprezintă un nou exemplu de cooperare eficientă între structurile de poliţie române şi italiene, în cadrul eforturilor comune de combatere a criminalităţii transfrontaliere şi de aducere în faţa justiţiei a persoanelor care se sustrag răspunderii penale.

