Primăria Timișoara vrea să răscumpere Casa Muhle – casa florarului Curţii Imperiale de la Viena

Primarul Dominic Fritz a anunţat, joi, că Primăria Municipiului Timişoara (PMT) iniţiază demersurile pentru achiziţionarea Casei florarului Muhle, un simbol al oraşului, pentru a o integra în circuitul public şi de a o deschide comunităţii.

Casa a fost renumită pentru grădina de trandafiri care aproviziona întreaga Europă şi pentru contribuţiile horticole care au dat identitate peisajului urban din Timişoara.

Casa Muhle este acum într-o stare bună, după ce, mai mulţi ani, aflată în proprietatea unei familii, a trecut printr-o perioadă de degradare severă. Ataşaţi de patrimoniul oraşului, timişorenii s-au mobilizat pentru salvarea clădirii, iar implicarea lor civică, împreună cu o decizie a instanţei, au obligat proprietarul să o reabiliteze, transmite Agerpres.

„În ultimul deceniu şi mai bine, Casa Muhle a devenit un simbol al luptei pentru patrimoniu şi al unei comunităţi care îşi apără identitatea. În acest context, decizia de a ne exercita dreptul de preemţiune este un gest firesc şi necesar. După votul în Consiliul Local, urmează o perioadă de negocieri care nu va fi nici simplă, nici uşoară, dar care este esenţială pentru a aduce acest loc în proprietatea oraşului şi pentru a-l deschide comunităţii care a luptat pentru ea”, arată primarul Dominic Fritz, potrivit unui comunicat.

Clădirea, cu demisol, parter şi mansardă, are o suprafaţă utilă de peste 1.000 mp şi o curte generoasă de 2.400 mp, şi a fost scoasă la vânzare de către proprietari la preţul de 3,7 milioane de euro. Municipalitatea va analiza oportunitatea achiziţiei în raport cu interesul public având în vedere că evaluarea independentă comandată de Primărie indică o valoare estimată de aproximativ două milioane de euro. Prioritatea municipalităţii este obţinerea unui preţ corect, integrarea clădirii în circuitul public şi deschiderea acesteia către comunitate. Preţul final va fi stabilit în urma negocierilor din Comisia de negociere cu terţii.

Casa familiei de florari Muhle a devenit o poveste care-i încântă pe turişti, pentru că florarul a fost învestit cu titlul de florar al Curţii Imperiale de către însuşi împăratul Franz Iosef, care a vizitat la Timişoara cel mai frumos Rozariu din sud-estul Europei, în Parcul Rozelor.

Wilhelm Muhle a plecat în Japonia pentru a aduce în Timişoara crizantema, dar trandafirii sunt cei care cuceresc oraşul, remarcabilă rămânând povestea trandafirului ”Madame Josephine”.

”A realizat trandafirul ‘Madame Josephine’, un trandafir unic, auriu cu pete albe, din ale cărui petale Coco Chanel fabrică parfumuri Chanel. Regina Maria a fost o clientă permanentă a casei lui Muhle şi de aici îşi comanda coroanele şi buchetele de flori. Când pleca la vânătoare sau când călărea, buchetul de flori prins la corsaj era identic cu cel care împodobea calul. De aceea s-a numit Timişoara ‘oraşul florilor’, cu 300 de soiuri de roze expuse în marele Rozariu şi 10 mii de trandafiri. Înainte de sosirea împăratului în cetate, toboşarul a anunţat evenimentul, poftindu-i pe timişoreni să amenajeze strada în cinstea suveranului. Fiecare voia să-şi amenajeze cât mai frumos casa. La ‘Casa cu Flori’, unde Muhle îşi avea unul dintre magazine, a construit un şirag de trandafiri care cădeau în ploaie până jos. Când împăratul a trecut pe sub acest culoar de trandafiri, a fost atât de impresionat încât i-a acordat titlul de florar-şef al Curţii Imperiale de la Viena, unde era pinacoteca arhiducesei de Gonzaga”, a relatat, pentru Agerpres, muzicologul Luciana Ianculescu.