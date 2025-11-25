Home » Articole » BBC își caută director general în urma scandalului referitor la manipularea și trunchierea informațiilor

BBC își caută director general în urma scandalului referitor la manipularea și trunchierea informațiilor

25 nov. 2025
Sursa foto Petru Clej
BBC a lansat oficial luni campania de căutarea unui nou director, în urma demisiei lui Tim Davie, din cauzau unui material editat despre Donald Trump, care a stârnit o dispută cu președintele SUA, transmite Mediafax.

Postul de televiziune britanic și-a cerut scuze pentru editare, care a dat impresia că Donald Trump a îndemnat la acțiuni violente înainte de asaltul din 2021 asupra Capitoliului SUA.

Directorul general Davie și-a anunțat demisia împreună cu șeful departamentului de știri al corporației pe 9 noiembrie, după ce Trump a atacat „jurnaliștii corupți”.

Anunțul pentru funcția de conducere de la BBC a fost publicat luni, termenul limită pentru aplicare fiind 31 decembrie.

Fișa postului descrie rolul ca fiind unul dintre „cele mai importante și de profil înalt posturi publice din Regatul Unit”.

Președintele BBC, Samir Shah, a declarat luni în fața unei comisii parlamentare care investighează erorile legate de editarea lui Trump că șefa de știri, Deborah Turness, a avut dreptate să demisioneze din cauza „erorii din divizia sa”. Dar el a adăugat că a petrecut „mult timp” încercând să-l convingă pe Davie să nu renunțe.

„Consiliul de administrație și-a dorit ca directorul general să nu fi demisionat. El a avut încrederea noastră deplină pe tot parcursul mandatului”, a spus el.

Shah a mai spus că postul de televiziune ar fi trebuit să acționeze mai devreme pentru a-și recunoaște greșeala, după ce aceasta a fost dezvăluită într-un memoriu care a fost divulgat ziarului The Daily Telegraph și publicat la începutul acestei luni.

Echipa juridică a lui Trump a declarat că editarea a dat o impresie „falsă, defăimătoare, rău intenționată, denigratoare și incendiară” despre ceea ce a spus acesta în discursul său din fața Casei Albe.

Michael Prescott, autorul notei divulgate, le-a spus parlamentarilor că reputația lui Trump „probabil nu” a fost pătată de editare.

BBC este finanțată în Marea Britanie printr-o taxă de licență plătibilă de oricine urmărește televiziunea în direct.

