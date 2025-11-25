Ascultă articolul

Hezbollah l-a înmormântat luni pe liderul său militar, Haitham Ali Tabatabai, ucis cu o zi înainte de Israel la periferia sudică a Beirutului, un atac care intensifică şi mai mult presiunea asupra Libanului pentru a dezarma mişcarea susţinută de Iran, care a cerut „răzbunare” pentru moartea sa, notează AFP, citată de Agerpres.

La apelul grupării şiite, sute de susţinători ai acesteia s-au adunat în bastionul său din suburbiile sudice ale Beirutului pentru înmormântarea celui pe care mişcarea l-a declarat drept un „mare lider”.

În mare parte necunoscut publicului larg din Liban, el este cel mai înalt oficial al Hezbollah ucis de la încheierea, în urmă cu un an, a ultimului război dintre mişcarea şiită şi Israel, în cursul căruia numeroşi lideri ai grupării au fost eliminaţi, inclusiv puternicul său lider Hassan Nasrallah.

Teheranul, principalul aliat militar şi financiar al Hezbollah, a denunţat luni un „asasinat laş”. Iar Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice, au afirmat că „axa rezistenţei” – grupuri armate susţinute de Teheran şi ostile Israelului, printre care Hezbollah – are „dreptul” de a „răzbuna sângele luptătorilor curajoşi ai Islamului”.

Acest asasinat a avut loc în contextul în care Israelul şi-a intensificat în ultimul timp atacurile asupra teritoriului libanez, în ciuda armistiţiului, susţinând că vizează membri sau infrastructuri ale Hezbollah, pe care o acuză că se înarmează din nou, ceea ce mişcarea dezminte.