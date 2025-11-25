Home » Articole » O femeie din Thailanda a fost găsită vie într-un sicriu înainte de a fi incinerată la un templu / Cineva a auzit o bătaie ușoară venind din sicriu

25 nov. 2025
913
sursa foto: © Hwannaa | Dreamstime.com
O femeie din Thailanda a șocat personalul templului când a început să se miște în sicriul său, după ce a fost adusă pentru incinerare, anunță Mediafax.

Un templu budist dintr-o provincie de la periferia orașului Bangkok, a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip în care apare o femeie întinsă într-un sicriu alb, în spatele unei camionete, mișcându-și ușor brațele și capul, spre uluirea personalului templului.

Pairat Soodthoop, directorul general și financiar al templului, a declarat luni pentru Associated Press că fratele femeii în vârstă de 65 de ani a dus-o din provincia Phitsanulok pentru a fi incinerată. El a spus că au auzit o bătaie ușoară venind din sicriu.

„Am fost puțin surprins, așa că le-am cerut să deschidă sicriul și toată lumea a tresărit”, a spus el. „Am văzut-o deschizând ușor ochii și bătând în marginea sicriului. Probabil bătea de ceva vreme.”

Potrivit lui Pairat, fratele a spus că sora sa a fost imobilizată la pat timp de aproximativ doi ani, când starea ei de sănătate s-a deteriorat și a devenit inactivă, părând să nu mai respire în urmă cu două zile. Fratele a pus-o apoi într-un sicriu și a făcut călătoria de 500 de kilometri până la un spital din Bangkok, căruia femeia îi exprimase anterior dorința de a-și dona organele.

Spitalul a refuzat să accepte oferta fratelui, deoarece acesta nu avea un certificat de deces oficial, a spus Pairat. Templul său oferă un serviciu gratuit de incinerare, motiv pentru care fratele i-a contactat duminică, dar a fost, de asemenea, refuzat din cauza documentului lipsă.

Administratorul templului a spus că în timp ce explica cum să obțină un certificat de deces, au auzit bătăi în ușă. Apoi au evaluat-o și au trimis-o la un spital din apropiere.

Abatele a spus că templul îi va acoperi cheltuielile medicale, potrivit lui Pairat.

 

