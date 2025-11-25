Home » Orașul meu » Primarul Mihai Chirica: „Ieșenii nu au nevoie de metrou” / Edilul dă vina pe guvernele din ultimii 36 de ani pentru lipsa proiectelor mari de aici: ”Nu au făcut nicio investiție importantă în acest oraș, dar absolut niciuna”

Primarul Mihai Chirica: „Ieșenii nu au nevoie de metrou” / Edilul dă vina pe guvernele din ultimii 36 de ani pentru lipsa proiectelor mari de aici: ”Nu au făcut nicio investiție importantă în acest oraș, dar absolut niciuna”

25 nov. 2025
4088
Tunel de metrou / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro
Primarul Iașiului, Mihai Chirica, susține că municipiul nu are nevoie de metrou, și că problema aglomerației urbane este una generală, a tuturor orașelor. „Ieșenii nu au nevoie de metrou”, a spus primarul explicând că pentru o astfel de lucrare e nevoie de sprijinul guvernului, relatează Ziarul de Iași.

„Primăria Iași nu face nimic greșit, este problema oamenilor politici care nu se implică și a Guvernului care nu alocă bani. În rest, totul este perfect. Noi am atras fondurile, toate proiectele sunt implementate, tot ce am avut în sarcină am implementat. Nu au fost respinse proiecte”, a declarat Mihai Chirica pentru „Ziarul de Iași”.

Edilul susține că nici Clujul nu face metrou, ci doar o legătură feroviară, la care „lucrăm și noi la una deja, dar ține de Ministerul Transporturilor”.

În realitate, la Cluj, lucrările pentru Metroul Cluj-Napoca – Florești au început deja, proiectul fiind cel mai mare de infrastructură urbană din istoria orașului.

Chirica a afirmat că orașul a fost finanțat mai ales prin fonduri europene și împrumuturi, nu din bani guvernamentali.

„În ultimii 36 de ani, guvernul României nu a făcut nicio investiție importantă în acest oraș, dar absolut niciuna. Tot ce s-a întâmplat în oraș s-a realizat prin fonduri europene și împrumuturi. În rest, niciun metru de autostradă, nicio Sală Polivalentă, niciun Stadion, nicio Casă de Cultură, niciun Teatru, nicio Filarmonică… Bun, și atunci o să spuneți cum am reușit? Prin muncă, sprijinul Comisiei Europene și multă perseverență”, s-a lăudat primarul Iașului în cadrul unui eveniment local.

 

  • Blinded

    Domnu’ primar al urbei. Tu esti primar de aproape 10 ani. Multi din ei avand guvern PSD sau majoritate cu PSD in parlament. primul mandat l-ai avut pe Ponta premier atatia ani. Ce proiecte ati facut pentru Iasi impreuna? Dar tu, esti prima al orasului, nu orice cetatean. Poate n-ai avut timp sa faci. Dar ai vreun proiect de anvergura inceput? Daca da, munceste la ele si nu mai da vina pe guverne. Daca primarul nu poate sa faca, cine? Tanti Vica de la colt? ‘Nea Gigel zugravu’?

  • Pageman

    Domnul primar ar trebui să își vadă de curtea lui, că are câțiva ani buni de când pune numai panseluțe și flori și eventual face machete cu tot felul de proiecte fără finalitate! Iar banii europeni ii ia cu țârâita, în comparație cu alte orașe. Podu Iloaiei are mai multe blocuri renovate prin PNRR decât tot Iașul, și ca dimensiune nu e nici cât un cartier mic al Iașului.

  • Pageman

  • Pageman

