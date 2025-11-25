Ascultă articolul

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, susține că municipiul nu are nevoie de metrou, și că problema aglomerației urbane este una generală, a tuturor orașelor. „Ieșenii nu au nevoie de metrou”, a spus primarul explicând că pentru o astfel de lucrare e nevoie de sprijinul guvernului, relatează Ziarul de Iași.

„Primăria Iași nu face nimic greșit, este problema oamenilor politici care nu se implică și a Guvernului care nu alocă bani. În rest, totul este perfect. Noi am atras fondurile, toate proiectele sunt implementate, tot ce am avut în sarcină am implementat. Nu au fost respinse proiecte”, a declarat Mihai Chirica pentru „Ziarul de Iași”.

Edilul susține că nici Clujul nu face metrou, ci doar o legătură feroviară, la care „lucrăm și noi la una deja, dar ține de Ministerul Transporturilor”.

În realitate, la Cluj, lucrările pentru Metroul Cluj-Napoca – Florești au început deja, proiectul fiind cel mai mare de infrastructură urbană din istoria orașului.

Chirica a afirmat că orașul a fost finanțat mai ales prin fonduri europene și împrumuturi, nu din bani guvernamentali.

„În ultimii 36 de ani, guvernul României nu a făcut nicio investiție importantă în acest oraș, dar absolut niciuna. Tot ce s-a întâmplat în oraș s-a realizat prin fonduri europene și împrumuturi. În rest, niciun metru de autostradă, nicio Sală Polivalentă, niciun Stadion, nicio Casă de Cultură, niciun Teatru, nicio Filarmonică… Bun, și atunci o să spuneți cum am reușit? Prin muncă, sprijinul Comisiei Europene și multă perseverență”, s-a lăudat primarul Iașului în cadrul unui eveniment local.