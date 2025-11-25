Donează aici. Susține o presă liberă.
Temperaturile se vor situa peste cele specifice acestei perioade, până la jumătatea lui decembrie, anunţă meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 24 noiembrie – – 22 decembrie. În săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie, sunt aşteptate precipitaţii abundente în sudul ţării, transmite News.ro.
Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025
– Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru acestă săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în extremitatea de sud-est a ţării.
– Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, dar şi local deficitar în extremitatea de nord şi de sud-est a ţării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.
Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025
– Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.
– Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor fi deficitare în toate regiunile.
Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025
– Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.
– Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice şi nordvestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.
Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025
– Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
– Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi uşor deficitare.